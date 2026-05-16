Enlace con la vida: Infantado ataja penales a su hijo en la Premier League

Un arquero argentino atajó a su hijo de siete años en una puntuada carrera de penales, celebrada con alegría a unos días de la final de la Europa League, más precisamente tres días antes del partido entre Aston Villa y Friburgo, en Estambul.

este viernes, en el marco de la penúltima fecha de la Premier League , una selección inglesa logró clasificación a la próxima Champions. Para celebrarlo, los jugadores hicieron ingresar a la cancha a sus familias, mientras el arquero argentino, en particular, se podía observar atajearle penales a su hijo.

La cámara mostró a Santino, de siete años, ingresando con una pelota, mientras que el Dibu llevaba alzado a su otra hija, Ava, de cuatro, acompañada por su esposa. Y en un momento, el arquero se fue a uno de los arcos, su hijo puso la pelota en el punto de penal y arrancó a patearle. Zurdo, el pequeño le cruzó el primero abajo, pero el Dibu se lo atajó.

Con el apoyo de todos los fanáticos, Santino volvió a patearle pero, esta vez, se la lanzó arriba a la izquierda





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