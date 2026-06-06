Enfoque a la energía y la minería, el futuro del mercado residencial y el legado empresarial en un encuentro con un empresario

El encuentro entre José Del Rio, director general de contenidos de LA NACION, y un empresario abordó temas como el escenario económico, la recurrencia de la idea de una nueva crisis, la suba del dólar y la confianza en el sistema económico. También se habló de la compra de terrenos de inversión y la posibilidad de una nueva crisis económica. El empresario planea lanzar un nuevo proyecto en Palermo y espera que parte del ahorro de largo plazo se vuelque a financiar hipotecas a lo nuevo.

El encuentro comenzó a las nueve de la mañana y concluyó con un diálogo en vivo entre José Del Rio, director general de contenidos de LA NACION, y un empresario.

El empresario abordó el escenario económico, defendió las oportunidades en la energía y la minería, habló del futuro del mercado residencial y compartió su propio legado empresarial y cultural. Además, visitó la redacción de LA NACION y realizó un video para las redes. Entre los temas tratados, se incluyen la recurrencia de la idea de una nueva crisis, la suba del dólar y la confianza en el sistema económico.

También se habló de la compra de terrenos de inversión y la posibilidad de una nueva crisis económica. El empresario planea lanzar un nuevo proyecto en Palermo y espera que parte del ahorro de largo plazo se vuelque a financiar hipotecas a lo nuevo





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Enfoque A La Energía Y La Minería El Futuro Del Mercado Residencial El Legado Empresarial La Compra De Terrenos De Inversión La Posibilidad De Una Nueva Crisis Económica

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