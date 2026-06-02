Encuestas revelan bajo interés de los estadounidenses en el Mundial 2026

Dos sondeos muestran que la mayoría de los norteamericanos no planea seguir el Mundial de Fútbol 2026, a pesar de que Estados Unidos es el anfitrión principal. Solo el 28% tiene cierta probabilidad de ver los partidos, y el 46% no apoya a ningún equipo.

Dos encuestas publicadas en los últimos días revelaron el alto nivel de desinterés de los estadounidenses por el Mundial de Fútbol 2026, del que serán los anfitriones principales junto con México y Canadá.

Según un sondeo del centro de investigación Pew Research Center, realizado en marzo de 2025 entre 3.507 norteamericanos, el 66% afirmó que es poco o nada probable que sigan la competición de la FIFA. Otro estudio de YouGov, también reciente, indicó que un porcentaje significativo de encuestados declaró no estar en absoluto interesado en el torneo que tiene a la selección argentina como campeona defensora.

Estos datos contrastan con la expectativa global que rodea al evento, que comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y tendrá su final el 19 de julio en Nueva Jersey. El desinterés se manifiesta en varios aspectos. Por ejemplo, aunque el equipo de Estados Unidos es el más apoyado por los norteamericanos (30% según YouGov), un 46% dice no apoyar a ningún equipo en particular.

Además, las preferencias deportivas de la población siguen inclinándose hacia otros deportes como el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. Sin embargo, el estudio de Pew Research Center reveló diferencias demográficas: los hispanos y los adultos jóvenes mostraron más entusiasmo por el Mundial que los blancos y afroamericanos. También se observó que no hay un consenso claro sobre qué selección ganará el trofeo, aunque la selección argentina y la brasileña aparecen entre las favoritas.

A pesar de la apatía general, el gobierno y las organizaciones deportivas han intentado encender la pasión mundialista en el país. Se han colocado carteles promocionales en lugares emblemáticos como el World Trade Center en Nueva York, y se han organizado eventos como el show inaugural de Taylor Swift en el SoFi Stadium.

Además, el entrenador de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, ha trabajado para generar interés mediático. Sin embargo, las encuestas sugieren que el fútbol aún no logra posicionarse entre las preferencias mayoritarias de los estadounidenses, a solo nueve días del inicio del torneo que podría cambiar esta tendencia si el equipo local logra un buen desempeño





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