El 74% de los argentinos rechaza la gestión de Javier Milei. Solo el 26% valora positivamente la política económica, mientras la inflación pierde relevancia frente al desempleo y la corrupción en el sondeo.

Una nueva encuesta realizada por la Universidad de San Andrés revela un panorama desafiante para la administración de Javier Milei. Los datos indican que solo uno de cada cuatro argentinos apoya el plan económico actual, mientras que casi dos de cada tres ciudadanos manifiestan su rechazo hacia el presidente. Este sondeo, llevado a cabo en la misma institución donde Milei dictó una clase de macroeconomía en mayo de este año, ofrece una radiografía detallada sobre la percepción pública de la gestión.

La realidad detrás de las cifras económicas

La investigación destaca que el 38% de los argentinos no logra llegar a fin de mes, una situación financiera precaria que el mandatario continúe negando. Milei suele argumentar que si la realidad fuera tal como la pintan las estadísticas, las calles estarían llenas de cadáveres, pero los números de la encuesta sugieren un sufrimiento económico generalizado. A pesar de estas condiciones, la valoración de la política económica de Milei y su ministro Luis "Toto" Caputo es abrumadoramente negativa. Solo el 26 por ciento de la población califica de positiva la gestión, lo que significa que tres de cada cuatro argentinos rechazan el rumbo actual.

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Prioridades ciudadanas y declive de la inflación

Las principales preocupaciones de la población han cambiado drásticamente respecto a los inicios de la administración. La falta de trabajo, los bajos salarios y la corrupción se han consolidado como los temas más urgentes para la sociedad argentina. En un giro significativo para la estrategia política del gobierno, la inflación, que durante largo tiempo ha sido el caballo de batalla de Milei para buscar su reelección, ha descendido hasta ocupar el séptimo lugar entre las inquietudes de la gente. Este desplazamiento en la jerarquía de problemas refleja una pérdida de foco en el tema que históricamente ha movilizado el voto en contra de los gobiernos peronistas.

Perfiles de imagen en la dirigencia política

Milei mantiene una imagen positiva del 31% frente a una negativa del 62%, un margen complejo de navegar ante un posible escenario de ballotage. Sin embargo, este dato negativo no es exclusivo de la presidencia, ya que todos los dirigentes consultados en la encuesta presentan un diferencial de imagen negativo. Patricia Bullrich, por ejemplo, acumula un 36% de valoración positiva y un 54% negativa. Esta tendencia generalizada de desconfianza hacia las figuras políticas tradicionales y emergentes sienta un precedente difícil para cualquier formación que aspire a competir por el poder ejecutivo.

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Contexto económico y mercados internacionales

Mientras la población se enfrenta a esta realidad doméstica, los indicadores macroeconómicos reflejan tensiones externas. Wall Street celebra ciertas derrotas políticas en Estados Unidos, pero los mercados parecen castigar la incertidumbre en Argentina, elevando el riesgo país hasta 852 puntos. Los bancos cotizan por debajo de los mínimos alcanzados durante las crisis de 2019 y 2025, evidenciando la presión que ejercen la morosidad, el derrumbe del crédito y la recesión sobre el sector financiero. La falta de liquidez y la contracción del negocio bancario agravan el entorno para los consumidores y empresas.

Reacciones internacionales y ajustes internos

En el frente político, aunque el rescate financiero no requiere aprobación del Congreso, demócratas estadounidenses como Elizabeth Warren y Abdul El-Sayed están promoviendo investigaciones sobre el uso de los fondos destinados a ayudar a Argentina. Internamente, las medidas de austeridad han tenido efectos concretos, como el cierre de 67 registros de maquinaria agrícola. El gobierno intentó enmarcar esta situación como un cierre de registros automotor, pero la realidad operativa apunta a un ajuste profundo del sector productivo. Estos factores combinados dibujan un escenario donde el apoyo popular al plan económico permanece estancado en niveles mínimos.