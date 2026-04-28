Encuesta Udesa: Kicillof supera a Cristina entre opositores y Milei lidera el rechazo

Un nuevo estudio de la Universidad de San Andrés revela la valoración de 21 figuras políticas entre votantes oficialistas y opositores, destacando el liderazgo de Axel Kicillof en la oposición y el alto rechazo hacia Javier Milei.

Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés ( Udesa ) analizó la imagen de 21 figuras política s clave del oficialismo y la oposición en Argentina.

El estudio, realizado a nivel nacional con 1.007 encuestados y un margen de error de +/- 3.15%, dividió los resultados en tres categorías: una evaluación general, otra entre quienes aprueban la gestión del Presidente Javier Milei y una tercera entre quienes la desaprueban. Los resultados revelan dinámicas interesantes dentro del panorama político actual. Entre los votantes opositores a la gestión de Milei, Axel Kicillof emerge como la figura más valorada positivamente, superando a Cristina Kirchner.

Kicillof alcanza un 48% de valoración positiva, mientras que Kirchner llega al 46%. La diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda se posiciona en tercer lugar con un 43% de apoyo. Otros nombres destacados en este grupo incluyen a Juan Grabois (41%) y Nicolás del Caño (34%). Máximo Kirchner, a pesar de su presencia en la política, enfrenta un alto nivel de rechazo, con un 64% de opiniones negativas.

La Vicepresidenta Victoria Villarruel, considerada una opositora dentro del gobierno, se destaca como la figura oficialista mejor valorada por los encuestados que desaprueban a Milei, con un 25% de valoración positiva. Guillermo Moreno, con un 25% de apoyo y menor rechazo que Villarruel, también se ubica en este grupo intermedio.

Figuras como Martín Lousteau, Juan Schiaretti y Elisa Carrió muestran resultados regulares, mientras que los Macri (Jorge y Mauricio) se encuentran en los niveles más bajos de valoración dentro de este segmento. En el grupo de figuras con menor valoración entre los votantes opositores, se observa una mezcla de políticos tradicionales, figuras emergentes y representantes del espacio libertario. Javier Milei, aunque con un bajo nivel de apoyo (6%), supera a la diputada Lilia Lemoine (3%) en este grupo.

Sin embargo, Milei encabeza el ranking de rechazo, con un impresionante 91% de opiniones negativas. Otros nombres en esta categoría incluyen a Martín Llaryora, Patricia Bullrich, Dante Gebel, Miguel Pichetto y Sergio Uñac. La encuesta revela una polarización significativa en la percepción de estas figuras, con altos niveles de rechazo en muchos casos.

El estudio de Udesa proporciona una radiografía detallada del clima político argentino, ofreciendo información valiosa sobre la imagen de los principales actores políticos y las tendencias de opinión pública. La universidad publica estos informes de coyuntura política y económica cada dos meses, brindando un seguimiento continuo de la evolución del escenario político y económico del país.

El análisis de Clarín, que adelantó parte de los resultados, complementa el estudio con rankings y agrupaciones que facilitan la comprensión de las dinámicas de valoración entre los diferentes grupos de votantes





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