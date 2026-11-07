Encuesta revela que el 60% ve neutral el impacto de León XIV en Milei

Estudio de Opina Argentina muestra que la mayoría considera religioso el viaje de León XIV. Los datos revelan diferencias de género y apoyo político.

La visita del Papa León XIV a Argentina genera un amplio debate sobre su influencia en la coyuntura política del país, especialmente con las elecciones anuales acercándose. Un reciente sondeo de opinión revela que la mayoría de los ciudadanos percibe el evento como de carácter estrictamente religioso, lo que sugiere un impacto neutral en la imagen del gobierno actual. Este análisis busca desglosar las percepciones públicas y su relación con la administración de Javier Milei.

Neutralidad percibida en la visita pontificia

El 60% de los encuestados considera que la gira del líder de la Iglesia Católica no tiene carácter político, sino religioso, según datos presentados por el estudio. Esta visión predominante indica que, para la mayoría, la presencia del pontífice no alterará las dinámicas electorales o de gobierno. Solo el 31% de los participantes atribuye a la visita un sesgo político, lo que contrasta con la narrativa de algunos sectores de la oposición que temen un efecto negativo.

Also read Consejos de salud para la vigilia del Papa León XIV y prevención de lesiones

La administración del presidente Javier Milei ha minimizado las preocupaciones sobre posibles repercusiones negativas derivadas de la estadía del Papa. Los portavoces del oficialismo argumentan que se trata de una visita apostólica, no política, y por tanto no debería perjudicarlos. La encuesta parece apoyar esta postura general, aunque la percepción varía significativamente dependiendo de la orientación política de los consultados y de su género.

Posiciones de actores y análisis demográfico

Los resultados del sondeo, dirigido por el analista Facundo Nejamkis y ejecutado entre el 23 y el 25 de octubre con 2.205 casos, muestran una clara división según el género. Entre las mujeres, el 64% afirma que el viaje es religioso, mientras que solo el 24% lo ve político. En contraste, los hombres muestran una mayor tendencia a percibir un componente político, con un 37% que opina así frente al 49% que lo considera netamente religioso.

Advertisement

La valoración de la figura de León XIV varía considerablemente según la identificación política de los encuestados. El 71% de quienes se sienten representados por el peronismo tienen una imagen positiva del pontífice. Por otro lado, entre los votantes de La Libertad Avanza, la aprobación se sitúa en un 55%, que aunque es mayoritaria, es inferior a la del sector opositor. Esta diferencia se explica en parte por la contradicción ideológica entre el discurso libertario y las ideas del pontífice.

Las opiniones negativas hacia León XIV son notablemente más altas entre los votantes del gobierno, alcanzando un 22%. Esta cifra contrasta con el apenas 9% de rechazo entre los peronistas. La discrepancia surge de la visible contradicción entre las posturas de Milei y las ideas del Papa, quien está más vinculado a conceptos de justicia social que el presidente ha calificado anteriormente como una aberración. Además, el 50% de los encuestados no identifica al pontífice con ningún espacio político, mientras que el 15% lo asocia al peronismo.

Impacto real en el gobierno de Milei

El 60% de los consultados considera que la visita del Papa no beneficiará ni perjudicará al gobierno de Javier Milei, manteniendo un impacto político neutro. Solo el 10% afirma que le jugará a favor, mientras que el 16% cree que lo perjudicará. El 14% restante se mantiene indeciso. Esta percepción de neutralidad es clave para entender la dinámica actual, donde la administración intenta desvincular el evento religioso de la estrategia política oficial.

La percepción del carácter de la visita influye directamente en la evaluación de su impacto. Entre quienes consideran el evento político, el 30% cree que el gobierno se verá perjudicado. Sin embargo, entre quienes lo ven como un hecho religioso, el 68% considera que no habrá efecto alguno para la administración. Esta última proporción coincide con el 11% que prevé un perjuicio y el 11% que augura un beneficio, sugiriendo una amplia zona de indiferencia.

Advertisement

La relevancia que los ciudadanos otorgan al acontecimiento es relativa, con un 33% que considera que la gira no es un hecho importante. El 97% de los encuestados está al tanto de la visita, pero la mayoría no la asocia con partidos o ideologías políticas. Esta desvinculación explica por qué la imagen de León XIV no se polariza tanto como podría esperarse en un contexto electoral, ofreciendo al gobierno una situación más favorable de lo que muchos temían inicialmente.