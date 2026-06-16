Encuesta revela pesimismo económico actual pero optimismo futuro y paridad política extrema en Argentina

Estudio nacional muestra que la mayoría percibe un deterioro en la economía personal y del país, con alto endeudamiento por gastos diarios, mientras que las expectativas a seis meses mejoran. El IPE mejora ligeramente pero sigue en estancamiento. En lo electoral, las principales fuerzas están en un virtual empate técnico para una eventual balotaje.

Una nueva encuesta nacional ha revelado un preocupante retroceso en la evaluación de la gestión gubernamental, evidenciando una profunda crisis económica que afecta directamente a la población.

El estudio, realizado por Proyección Consultores entre el 1 y el 7 de junio, indica que los bajos ingresos personales y familiares son la principal preocupación para el 50.9% de los consultados, superando a la inseguridad (36.2%), la corrupción política (33.5%) y la inflación (31.8%). Los datos muestran una realidad económica adversa: el 69.6% de los encuestados afirma que su situación familiar ha empeorado o se mantiene negativa, y un alarmante 80.5% considera que la situación general del país se ha deteriorado en los últimos meses.

Este malestar se refleja en prácticas como el endeudamiento: el 39.9% admitió haber pedido dinero prestado, ya sea a familiares, bancos, financieras, tarjetas de crédito o plataformas digitales, para cubrir gastos cotidianos. Paralelamente, el consumo de carne ha caído a su nivel más bajo en dos décadas, un indicador claro de la contracción en el poder adquisitivo.

A pesar de este sombrío panorama, las expectativas a corto plazo presentan un inesperado optimismo: el 60.1% cree que su economía personal mejorará en los próximos seis meses, y el 65.5% espera una evolución favorable para la economía argentina. Este contraste entre una dura realidad presente y esperanzas futuras se ve reflejado en el Índice de Perspectiva Económica (IPE), que alcanzó 2.10 puntos, dentro de la zona de estancamiento pero con una ligera mejora respecto a mayo (2.01).

En el plano político, la encuesta muestra una paridad extrema. Para unas eventuales elecciones legislativas, la fuerza "Fuerza Patria" obtiene el 37.2% de la intención de voto, superando mínimamente a "La Libertad Avanza" con 35.9%.

Sin embargo, en un hipotético balotaje entre ambos líderes, la diferencia se reduce a un virtual empate técnico: 42.5% para el gobernador bonaerense y 42.4% para el actual Presidente. Estaatomización del electorado sugiere un escenario de alta volatilidad e indecisión.

A nivel cultural, el medio argentino registra un hecho notable: el conductor Mario Pergolini decidió cancelar su programa "Otro día Perdido" en eltrece, una decisión que ha generado especulaciones sobre posibles censuras o presiones, aunque las razones oficiales no han sido plenamente aclaradas, un suceso que añade otro capítulo a las tensiones entre libertad de expresión y(line) ..





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