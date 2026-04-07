Encuesta Revela Cambios en la Imagen de Gobernadores e Intendentes: Passalacqua y Jofré Lideran

La consultora CB Global Data publica su encuesta mensual sobre la imagen de gobernadores e intendentes en Argentina, mostrando variaciones significativas en abril. Passalacqua y Jofré se destacan, mientras Quintela y Jorge cierran la tabla.

La última encuesta realizada por la consultora CB Global Data, que evaluó la imagen de los gobernadores en sus respectivas provincias durante el mes de abril, reveló importantes novedades en la cima y en el fondo de la tabla. El estudio, que involucró el relevamiento de entre 892 y 1.179 casos por provincia entre el 1 y el 4 de abril, arrojó resultados significativos sobre la percepción de los ciudadanos respecto a sus mandatarios locales.

El análisis, que se basa en la valoración positiva de los gobernadores por parte de los ciudadanos de cada distrito, destaca la importancia de la gestión provincial y cómo esta impacta en la imagen de los líderes políticos. Como es habitual, los gobernadores suelen gozar de una mejor imagen en sus propias provincias en comparación con la que tienen a nivel nacional, un fenómeno que se repite en esta última medición. De los 24 gobernadores evaluados, la mayoría, específicamente todos ellos, finalizaron con un balance positivo, lo que indica un respaldo considerable a su gestión. Incluso aquellos que se encuentran en los puestos más bajos del ranking obtienen registros aceptables, superando el 40% de apoyo popular. El estudio subraya la relevancia de la gestión local y cómo esta influye en la percepción ciudadana.\En cuanto a los resultados específicos, el informe de CB Global Data destaca a los gobernadores mejor y peor valorados, así como las principales variaciones respecto a la medición anterior. En la cúspide del ranking, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lidera con un 55.8% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi de San Luis con 55.3% y Gustavo Sáenz de Salta con 55.1%. En el extremo opuesto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se ubica en el último lugar con un 42.8% de imagen positiva, antecedido por Alberto Weretilneck de Río Negro con 43% y Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires con 45.5%. Las variaciones más significativas respecto al mes anterior también son dignas de mención. Gustavo Melella de Tierra del Fuego experimentó el mayor crecimiento en su imagen positiva, con un aumento de +24 puntos porcentuales, mientras que Carlos Sadir de Jujuy sufrió la mayor caída, con una disminución de -43 puntos en su nivel de aprobación. Estas fluctuaciones demuestran la dinámica y la volatilidad de la opinión pública, así como la influencia de eventos y decisiones políticas en la percepción ciudadana. Passalacqua, uno de los gobernadores con mejor imagen, se identifica como 'provincial' o 'independiente', perteneciente a una fuerza local, en este caso el Frente Renovador de la Concordia. Quintela, en cambio, es un peronista tradicional, conocido por sus posturas críticas hacia el gobierno nacional y sus desafíos internos dentro del peronismo. La encuesta refleja la diversa composición política de las provincias argentinas y las diferentes estrategias que adoptan los gobernadores para relacionarse con el gobierno central.\Adicionalmente, el informe de CB Global Data incluye el ranking federal de intendentes, elaborado con la misma metodología. En cada municipio elegido (uno por provincia), los vecinos evalúan a su jefe comunal, y la tabla se ordena según la imagen positiva. Jorge Jofré de Formosa Capital lidera este ranking con un 60.4% de imagen positiva, seguido por Leonardo Stelatto de Posadas con 60.2% y Gustavo Sastre de Puerto Madryn con 58.6%. En el otro extremo, Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy se ubica en el último lugar con 35.9% de imagen positiva, seguido por Julio Alak de La Plata con 36% y Roy Nikisch de Resistencia con 36.3%. Gustavo Saadi de San Fernando del Valle de Catamarca fue el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva, con una suba de +32 puntos porcentuales, mientras que Daniel Passerini de Córdoba Capital experimentó la mayor caída, con una disminución de -45 puntos. Este análisis del desempeño de los intendentes proporciona una visión valiosa de la gestión local y su impacto en la percepción ciudadana. El estudio de CB Global Data, en su conjunto, ofrece una radiografía del panorama político argentino a nivel provincial y municipal, destacando las fortalezas y debilidades de los líderes políticos en diferentes regiones del país





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