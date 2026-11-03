Encuesta RDT: Kicillof y Milei en empate técnico para 2027

Nuevo estudio de Reale Dalla Torre revela empate técnico entre Axel Kicillof y Javier Milei para 2027. Análisis de la brecha demográfica y el impacto de Cristina Kirchner en la estrategia de voto.

El panorama político argentino se define a falta de un año para los comicios presidenciales. Un nuevo informe de opinión de la consultora Reale Dalla Torre indica una competencia cada vez más polarizada entre dos fuerzas principales.

Los datos muestran que el peronismo registra un crecimiento sostenido mientras que el oficialismo logra frenar su descenso. Esta dinámica crea un escenario de alta incertidumbre estratégica para ambos bloques.

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Datos clave del balotaje y primera vuelta

En una hypothetical hipotética definición por balotaje entre Axel Kicillof y Javier Milei, el gobernador bonaerense obtiene 37,2% de la intención de voto. Por su parte, el Presidente acumula 36,2%, con un 15,9% de voto en blanco y 10,7% de indecisos. Si se proyectan los indecisos en votos válidos, el mandatario llega a 49,3% y el candidato peronista a 50,7%, diferencia dentro del margen de error.

En la primera vuelta, Javier Milei lidera entre los candidatos individuales con 28,9%. Le sigue Axel Kicillof con 19,8%, seguido de Sergio Massa con 11,4%. Myriam Bregman registra 7,5% y Victoria Villarruel 6,4%. Sin embargo, al sumar a todo el espacio peronista, el bloque alcanza 31,2% contra el 28,9% de Javier Milei.

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Esta medición representa un avance significativo para el oficialismo comparado con septiembre de 2026, cuando la cifra era 27,2% contra 26,9%. En las fórmulas, Javier Milei y Patricia Bullrich suman 28,0%, mientras que Axel Kicillof y Sergio Massa alcanzan 27,9%.

Recuperación de votos y impacto de Cristina Kirchner

El segmento abstencionista se achica notablemente en esta serie histórica. Frente a la pregunta sobre qué haría si ningún candidato lo convence, el 40,4% respondió que votaría al que menos le disguste. En septiembre de 2026 esta cifra era 34,9% y en junio de 2026 era 29,6%.

Paralelamente, bajó el voto en blanco de 11,0% en septiembre a 7,9% en octubre. La intención de anular el voto también disminuye de 7,0% a 5,3%. Quienes dicen que no irían a votar se mantienen en 12,1%, frente a 11,5% el mes anterior.

Cristina Kirchner encabeza el ranking de imagen positiva con 39,0%, superando a Javier Milei en 36,6% y a Axel Kicillof en 31,4%. En septiembre de 2026 tenía 35,6%. Su imagen negativa es de 51,6%, la más baja del listado.

Límites del oficialismo y percepción económica

Javier Milei recupera terreno electoral, aunque el peronismo crece tanto o más. Ese avance no se traduce en mayor confianza en Axel Kicillof, cuya imagen positiva es inferior. La adhesión al rumbo del Gobierno fue de 29,5% en octubre, con 58,6% de desaprobación.

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El 64,8% describe su situación económica personal en términos negativos. El 56,3% es pesimista sobre el próximo año y el 48,0% cree que el esfuerzo de los últimos dos años no va a servir para nada. Casi el 80% dejó algún pago pendiente en los últimos tres meses.

A la hora de señalar responsables de la situación económica, el 38,5% apunta al gobierno de Javier Milei. El 27,7% responsabiliza a la herencia recibida y el 24,9% a ambos por igual. Estas cifras marcan dos límites claros para el oficialismo.

Brechas demográficas y territoriales decisivas

El balotaje segmentado muestra brechas marcadas entre distintos segmentos de la población. Javier Milei se impone entre los varones con 52,4% de los votos válidos. También lidera en el interior de la provincia de Buenos Aires con 56,0% y en el interior del país con 55,3%.

En contraste, Axel Kicillof lo hace entre las mujeres con 54,0% de intención. Por amplio margen, el gobernador peronista concentra su fuerza en el AMBA, donde alcanza 66,5% de los votos válidos. Estas diferencias geográficas y de género serán determinantes para definir el resultado final en 2027.