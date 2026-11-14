Encuesta QSocial muestra empate 46% en miedo electoral entre peronismo y Milei

El informe mensual de QSocial de noviembre revela una división profunda en Argentina, con un empate técnico del 46% entre el temor al triunfo del peronismo o la reelección de Javier Milei.

El estudio más reciente de la consultora QSocial, reconocida firma con más de 15 años de trayectoria en el mercado político y empresarial, ha arrojado resultados que evidencian una profunda fractura en la opinión pública argentina. En su informe mensual publicado en noviembre, basado en un relevamiento riguroso de 4.000 casos con un margen de error de +/- 1,6%, se plantea una pregunta electoral directa para ponderar el nivel de rechazo hacia las principales fuerzas.

Empate histórico en temores electorales

La consultora liderada por el analista preguntó específicamente qué scenario consideran los ciudadanos como el peor para el país: que gane el peronismo o que gane Javier Milei. El resultado fue un empate técnico exacto en el 46%, demostrando que la polarización ha alcanzado niveles sin precedentes donde ni la continuidad del oficialismo ni el retorno de la oposición son mayoritariamente deseables.

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Este empate refleja una sociedad dividida y abierta, donde el núcleo duro de apoyo al presidente se mantiene por encima de los 30 puntos, mientras que el sector de rechazo supera ampliamente los 50 puntos. La división se asemeja a otros parámetros estadísticos previos, lo que confirma que no se trata de una fluctuación momentánea, sino de una estructura establecida de descontento generalizado.

Preferencias sobre reelección y retorno peronista

Al indagar directamente si los encuestados prefieren que Milei sea reelecto o no, los datos mostraron una tendencia similar a otras métricas de polarización. De manera paralela, cuando se preguntó por el retorno del peronismo o del kirchnerismo al poder, los números no ofrecieron un claro ganador, reforzando la idea de que la grieta política sigue intacta y sin resolverse en el horizonte inmediato.

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Es fundamental destacar que las tendencias de los últimos meses han ampliado las posibilidades de triunfo de la oposición. Sin embargo, esto no se debe a que la oposición haya logrado recrear una expectativa positiva en torno a un programa de salida para la actual crisis económica, sino como consecuencia directa del deterioro en la consideración pública que sufrió el gobierno de Javier Milei durante estos meses.

Estabilidad en la aprobación y próximas etapas

A pesar del clima de incertidumbre, la aprobación de la gestión y la imagen del presidente parecen haberse estabilizado en torno a los 35 puntos. Este dato sugiere que, aunque hay un alto nivel de rechazo, también existe un bloque significativo de votantes que siguen respaldando la actual administración, creando un equilibrio inestable pero funcional.

La consultora busca datos y variables vinculadas a la grieta y la polarización de diferentes maneras, lo que permite una comprensión más matizada del contexto político. Con estos resultados, el panorama electoral se presenta como un campo minado donde la estrategia de ambos bandos deberá adaptarse a una electorate altamente desencantada y dual.