El sondeo de Pulso Research revela que Mauricio Macri tiene la peor imagen (66,1%) y 46% culpa a Milei. El debate sobre eliminar las PASO divide a la opinión pública.

Una encuesta nacional realizada por Pulso Research revela una profunda crisis de imagen para los principales líderes políticos de Argentina. El estudio, realizado entre el 7 y el 16 de noviembre, mide la aceptación de figuras clave en la política nacional. El resultado muestra que Mauricio Macri posee el nivel de desaprobación más alto del ranking.

Mauricio Macri lidera negatividad nacional

El ex presidente Mauricio Macri obtiene un 66,1 por ciento de valoración negativa contra un 29,8 por ciento de aprobación. Esta cifra lo convierte en el dirigente con la peor imagen del estudio. El bajo nivel de conocimiento público sobre su gestión actual afecta directamente este posicionamiento.

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La consultora Pulso Research, vinculada originalmente con el PRO, amplió su cartera de clientes con el tiempo. El estudio aplica un ranking ordenado por cifras de imagen positiva para determinar el estatus de cada actor político. Los números son contundentes y reflejan una distancia significativa con otros líderes.

Milei responsabilizado por la situación económica

El 46 por ciento de los encuestados responsabiliza a las decisiones de Javier Milei por la situación actual del país. Un 40,2 por ciento mantiene su crítica hacia la gestión anterior. Esta división muestra un electorado dividido en sus causas percepciones de la crisis.

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La consultora Pulso Research pregunta directamente sobre la viabilidad de eliminar las elecciones primarias. El 45,4 por ciento de los ciudadanos se encuentra entre de acuerdo y muy de acuerdo con esta medida. Solo un 37,1 por ciento se muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Debate interno en el frente oficialista

El sondeo sacudió las estructuras del frente nacionalista con datos sobre Axel Kicillof y Pablo Massa. Cristina Fernández de Kirchner expuso su descontento hacia la gestión de Kicillof. Ella afirma estar harta de que Axel camine sobre su cadáver político.

La líder del peronismo busca cerrar un acuerdo con Pablo Massa para el balotaje. La tensión interna marca la estrategia del partido. Los números de Pulso Research influyen directamente en estas negociaciones.

Impacto inmediato en la estrategia política

Los resultados de noviembre obligan a readecuar alianzas electorales. El descontento hacia el gobierno actual es claro. La eliminación de las PASO divide a la ciudadanía. El 17,5 por ciento de los encuestados no tiene una opinión clara o no contestó.

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La consultora Pulso Research sigue monitoreando la voluntad electoral. Los líderes políticos deben enfrentar estos índices. La imagen negativa de Mauricio Macri contrasta con la incertidumbre hacia el actual mandatario. Los datos de noviembre son el termómetro actual.