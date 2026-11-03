Encuesta La Marquilla revela crisis económica en Buenos Aires y apoyo a cambio de gabinete

Estudio de La Marquilla muestra que el 69% de bonaerenses exige cambio de gabinete nacional. Javier Milei pierde fuerza frente al peronismo en la provincia clave.

Una investigación de la consultora La Marquilla publicada recientemente desvela una profunda insatisfacción ciudadana en la provincia de Buenos Aires respecto a la gestión económica nacional. El estudio, que analiza la opinión de los habitantes bonaerenses sobre el rumbo político del país, indica que siete de cada diez encuestados solicitan un cambio en el gabinete nacional. Esta cifra, que asciende al 69,2 por ciento de los 1200 habitantes consultados, refleja un malestar generalizado que trasciende las barreras ideológicas tradicionales en el distrito más importante del país.

Rechazo masivo al ministro de Economía

Dentro de este amplio pedido de remodelación, la mitad de los encuestados sostiene explícitamente que el presidente Javier Milei debe echar a Luis Caputo, el actual ministro de Economía. Esta demanda de salida es transversal y proviene tanto de sectores opositores como de votantes del oficialismo, lo que evidencia que la percepción de deterioro económico ha alcanzado niveles críticos. Lejos de esta cifra mayoritaria, menos del 10 por ciento de la población solicitó la salida de Federico Sturzenegger, director del Banco Central, lo que concentra la insatisfacción principalmente en la figura del titular del Ministerio.

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Desconexión entre indicadores y realidad cotidiana

La agencia de estudios, conducida por Martín Ramírez Tacgorian y Rosario Porthé, explica que el gobierno de La Libertad Avanza padece un grave problema de relato. La estabilización macroeconómica que la Casa Rosada presenta como su principal activo no se traduce en una mejora tangible en la vida diaria de los bonaerenses. El 40 por ciento de los encuestados afirma que sus ingresos han empeorado bajo este mandato, y el 56 por ciento califica como muy mala la gestión libertaria. Mientras persista la distancia entre los indicadores oficiales y la experiencia personal, la evaluación de la gestión difícilmente cambie de signo, advierte el informe.

Endeudamiento y caída del poder adquisitivo

Los datos económicos revelan una situación de asfixia financiera para los hogares de la provincia. El 57,9 por ciento de los encuestados asegura estar endeudado, una cifra que supera ampliamente al 42 por ciento que declara no tener deudas. Esto significa que seis de cada diez hogares bonaerenses poseen algún tipo de obligación financiera al día de hoy. La presión es mayor en sectores vulnerables: casi el 70 por ciento de los desempleados y el 67,5 por ciento de los trabajadores informales sin monotributo reportan endeudamiento, en comparación con el 55 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia.

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Impacto laboral y divergencias electorales

El mercado de trabajo ha sufrido contracciones significativas, con un crecimiento del desempleo de 7,2 puntos porcentuales y una caída superior a los 8 puntos en los trabajadores en relación de dependencia. Ante este escenario, el peronismo mantiene una ventaja estratégica. El 54,5 por ciento de los bonaerenses considera que un peronista tiene mayor capacidad para asumir la Presidencia. Dentro de este bloque, Cristina Fernández de Kirchner lidera con un 29,1 por ciento, seguida por Axel Kicillof con un 21,2 por ciento. En contraste, solo un 27 por ciento prefiere un gobernador libertario frente al más del 45 por ciento que optaría por un nuevo gobernante peronista.

Sentimiento transversal entre votantes de 2023

Un dato paradójico del estudio es que la demanda de salida del ministro de Economía atraviesa los campos políticos. Entre quienes votaron por Sergio Massa en el balotaje de 2023, casi el 57 por ciento pide la partida de Caputo. Sorprendentemente, también el 42,6 por ciento de quienes apoyaron a Javier Milei en ese mismo proceso electoral considera necesario su reemplazo. Este rechazo transversal sugiere que la crisis económica ha erosionado la base política del oficialismo, dejando al gobierno en una posición vulnerable de cara a las elecciones de 2027.