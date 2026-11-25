Datos internos del PJ revelan que Massa vence a Milei en segunda vuelta, superando a Kicillof, lo que intensifica la disputa por la candidatura oficialista.

Un análisis preliminar de la intención de voto dentro del Partido Justicialista ha revelado un escenario electoral complejo para la próxima presidencia. Los datos sugieren que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no sería una figura indispensable para derrotar al actual presidente de la Nación, Javier Milei, en un balotaje hipotético. Esta conclusión interna está sacudiendo los balances estratégicos del peronismo en medio de una intensa disputa por la conducción.

Datos estadísticos del balotaje preliminar

La información recabada presenta un escenario de empate técnico en la primera vuelta entre Peronismo Unido y la coalición gobernante. El Presidente de la Nación obtendría un 33,7 por ciento de las preferencias, mientras que la coalición peronista alcanzaría el 33 por ciento, una diferencia marginal de apenas 0,7 puntos que indica una alta competitividad. Este margen estadístico deja el resultado expuesto a múltiples variables de última hora antes de las elecciones.

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En el segmento de indecisos, la incertidumbre se manifiesta claramente con un 18,4 por ciento de la población que responde no sabe. Esta cifra representa un bloque significativo de votantes potenciales que podría inclinar la balanza final hacia cualquiera de los dos grandes campos políticos. La fragmentación del electorado refleja la profunda crisis de representación y la insatisfacción generalizada con el panorama político actual.

Liderazgo de Massa en la segunda vuelta

A pesar de la paridad en la fase inicial, el análisis proyecta que el ministro Carlos Massa se consolidaría como la opción más sólida para enfrentar a Milei. En los escenarios de segunda vuelta, Massa prevalece sobre el jefe de Estado, demostrando una mayor capacidad de captación de votos centrados o de izquierda que su rival interno. Este rendimiento superior posiciona al actual gobernador de Buenos Aires como un contendiente natural para la nominación oficialista.

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Las proyecciones indican que Massa también obtendría una ventaja notable en el mano a mano directo, superando por un margen más amplio que el observado en la primera vuelta. Esta tendencia contradice la narrativa que sostenía la supremacía inmediata de Kicillof, desplazando el foco de la contienda interna hacia la figura del ministro Massa. Otros trabajos consultores, incluso aquellos con vínculos cercanos a la administración federal, corroboran parcialmente estos hallazgos de competitividad.

División interna y posturas de Cristina Kirchner

La publicación o filtración de estos números ha exacerbado las tensiones dentro de la dirigencia peronista. Cristina Kirchner ha mostrado su desacuerdo abierto con la estrategia actual, expresando su frustración mediante declaraciones contundentes. La vicepresidenta ha criticado públicamente a Kicillof, utilizando un lenguaje vehemente sobre su gestión y su posición dentro del equipo de gobierno.

Simultáneamente, se informa que la exmandataria está acelerando sus acuerdos políticos con Carlos Massa. Esta maniobra estratégica busca asegurar un espacio de poder influyente independientemente de quién encabece la lista presidencial. La alianza entre la líder histórica del peronismo y el ministro bonaerense representa una reconfiguración de poder significativa dentro de la coalición.

Impacto económico y preocupación ciudadana

Las nuevas encuestas revelan que las críticas hacia la situación económica han aumentado considerablemente. Los temas relacionados con los salarios y el empleo se han convertido en la principal preocupación de la población. Este descontento social condiciona directamente la viabilidad de cualquier candidatura, ya que los votantes priorizan la estabilidad financiera y la generación de puestos de trabajo.

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La intersección entre la disputa política interna y la crisis económica crea un desafío mayúsculo para el peronismo. La necesidad de presentar un frente unido choca con las diferencias ideológicas y estratégicas entre sus líderes. El resultado de esta interna definirá no solo la oferta electoral, sino también la capacidad de respuesta del gobierno ante las demandas urgentes de los ciudadanos. El escenario próximo dependerá de cómo logren reconciliar estas fuerzas divergentes.