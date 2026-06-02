Encuesta en Buenos Aires muestra paridad entre Milei y Kicillof y senadora oficialista se niega a retirar pliego judicial

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires evidencia un empate técnico entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof en términos de imagen pública. Simultáneamente, la senadora Carolina Losada, cercana al oficialismo, anunció que no apoyará la decisión del gobierno de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, sumándose así a la posición de Patricia Bullrich. Este hecho subraya tensiones internas en la coalición gobernante y debates sobre la independencia judicial.

El gobierno del presidente Javier Milei ha adoptado una serie de medidas que generan intensos debates en la escena política argentina. En este contexto, una nueva encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires por la consultora Management & Fit (M&F) revela un escenario de llamativa paridad entre el mandatario nacional y el gobernador Axel Kicillof .

El estudio, que evalúa la imagen de doce dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición, arroja resultados sorprendentes y pone sobre la mesa la percepción ciudadana en uno de los distritos más importantes del país. La consultora M&F, con trayectoria y clientes destacados en el ámbito político provincial y nacional, ha trabajado recientemente con figuras como Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau, lo que añade peso a sus análisis.

En el plano legislativo, la senadora santafesina Carolina Losada, aunque cercana al oficialismo, ha decidido sumarse a la posición de su par de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y ha anunciado que no apoyará la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Esta postura se produce después de que la Casa Rosada impulsara la medida argumentando el vínculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon, a pesar de haberla propuesto originalmente.

Losada utilizó sus redes sociales para ratificar lo que sostuvo y firmó en comisión respecto del pliego de la Dra. Michelli, destacando que acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherente con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras. Al ser consultada por una usuaria de la red X, especificó que lo firmado fue la aprobación del pliego para que Michelli se convirtiera en jueza.

La decisión de Losada marca una nueva diferenciación dentro de la coalición gobernante, echoing la postura ya asumida por Bullrich. Este episodio evidencia tensiones internas y debates sobre los criterios de designación judicial, el respeto a los procedimientos y los límites de la influencia política en la justicia.

Mientras tanto, la encuesta de M&F en Buenos Aires no solo alimenta especulaciones sobre la pulseada política entre Milei y Kicillof, sino que también podría reflejar un clima de opinión que permea todas las discusiones, desde las económicas hasta las institucionales. La combinación de estos hechos -la medición de imagen y el conflicto por el pliego judicial- pinta un cuadro de un gobierno que enfrenta desafíos tanto en el frente electoral como en el de gobernabilidad, con aliados que comienzan a marcar sus propias condiciones





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Encuesta Buenos Aires Javier Milei Axel Kicillof Carolina Losada Patricia Bullrich Pliego Judicial María Verónica Michelli Independencia Judicial Gobierno Oficialismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Decks gastronómicos bloquean la circulación en barrios de Buenos AiresEn zonas como Palermo, Chacarita y Colegiales, los decks instalados por bares y restaurantes-originados como solución pandémica-se han convertido en elementos permanentes del paisaje urbano. Vecinos denuncian que muchos establecimientos estacionan vehículos junto a estas estructuras, reduciendo carriles y generando riesgos de visión para conductores, peatones y ciclistas. Además, se critica la falta de controles, la presencia de decks en locales cerrados y la poca resistencia de materiales como la madera, que ponen en peligro a los comensales que comen en la calle.

Read more »

Andrés Calamaro en Buenos Aires: hay días para quedarse a cantar“El Salmón” dejó un show muy interpretativo: dos horas de canciones habitadas, guiños al pasado y letras que todavía funcionan como dagas emocionales.

Read more »

BANCO PROVINCIA ofrece 24 propiedades en Buenos Aires desde $ 10 millonesLa entidad financiera bonaerense puso a la venta propiedades en más de diez localidades, con apertura de ofertas.

Read more »

Axel Kicillof va a Corrientes en busca de una foto con el radical ValdésEl gobernador de Buenos Aires intenta tejer acuerdos con otros mandatarios para enfrentar a Milei

Read more »