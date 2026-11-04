Encuesta AP revela pérdida de apoyo republicano entre jóvenes y hispanos

Un sondeo nacional de la Encuesta de Votantes de AP indica que el Partido Republicano pierde terreno clave entre votantes menores de 30 años y la comunidad hispana en las elecciones legislativas del martes.

Los resultados preliminares de la Encuesta de Votantes de Associated Press revelan una erosión significativa en la base electoral del Partido Republicano para las elecciones legislativas del martes. Este sondeo masivo, realizado entre aproximadamente 80.000 votantes en los 50 estados, indica que la coalición construida por el presidente Donald Trump durante los comicios presidenciales de 2024 no se mantiene intacta. La data sugiere que grupos demográficos críticos han modificado su postura hacia los candidatos republicanos.

Divergencia Crítica Entre Votantes Jóvenes

La Encuesta de Votantes de AP muestra que los votantes menores de 30 años tienen menos probabilidades este año de respaldar a los candidatos republicanos para la Cámara de Representantes en comparación con su apoyo a Trump en 2024. Cerca de siete de cada diez votantes menores de 30 años declararon apoyar al candidato demócrata local, mientras que solo un treinta por ciento optó por el aspirante republicano. Este cambio marca una ruptura clara respecto a 2024, cuando los jóvenes estaban divididos entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.

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Aunque constituyen apenas una décima parte del electorado actual, su descontento es notable. Alrededor de la mitad de estos votantes jóvenes afirma estar molesta con la dirección del país, frente a una tercera parte de los mayores de 65 años. Muchos menores de 30 años indicaron que su voto fue explícitamente en oposición a Trump, señalando una reacción directa contra su liderazgo anterior.

Erosión Del Apoyo En La Comunidad Hispana

El Partido Republicano también enfrenta retrocesos medibles entre los votantes hispanos, quienes habían mostrado cierta inclinación hacia Trump hace dos años. Según los datos de la encuesta, cerca de cuatro de cada diez votantes hispanos apoyaron a Trump en 2024, pero esa cifra bajó a aproximadamente una tercera parte para los candidatos republicanos actuales a la Cámara Baja. Esta tendencia refleja un distanciamiento claro en un segmento poblacional estratégico.

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El sesgo hacia los demócratas es evidente en esta demografía, ya que seis de cada diez votantes hispanos a nivel nacional votaron por el candidato demócrata para la cámara baja federal. Una causa principal identificada es la percepción económica: alrededor del setenta por ciento de los votantes hispanos afirma que las políticas implementadas por Trump han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos, afectando directamente su decisión de voto.

Prioridades Electorales Y Economía Nacional

La economía y el estado de la democracia emergen como los problemas principales para la mayoría de los votantes encuestados antes de emitir su sufragio. Preocupaciones concretas sobre el costo de la vida y la corrupción gubernamental dominan el discurso público. Los ciudadanos expresan un fuerte deseo de que el Congreso asuma un papel más enérgico para establecer límites a la presidencia, buscando un equilibrio de poderes más estricto tras el periodo reciente.

Si bien los demócratan mantienen una ligera ventaja en temas como la economía y la lucha contra la corrupción, la encuesta no indica que sean significativamente más populares en general. El clima político actual está definido por la insatisfacción con el statu quo, donde los votantes buscan respuestas tangibles a los desafíos financieros y de gobernanza que enfrentan el país y sus familias en el momento actual.