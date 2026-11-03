Encuesta AP revela insatisfacción masiva en elecciones EE.UU. por economía y Trump

El votepoll de la Associated Press expone el malestar electoral estadounidense: 75% de descontento, inflación y guerra en Irán definen la jornada y la percepción de Trump.

El primer termómetro electoral de las elecciones en Estados Unidos, proporcionado por la agencia Associated Press, pinta un panorama crítico para el oficialismo republicano. El votepoll revela que tres cuartas partes de los votantes se muestran profundamente enojados o insatisfechos con el rumbo actual de la nación. Esta ola de malestar económico y político marca un desafío significativo para la administración en ejercicio.

Descontento electoral y presión inflacionaria

Los datos combinados de consultas preelectorales y boca de urna indican que el electorado está sufriendo las consecuencias directas de la situación financiera. Alrededor del 80 por ciento de los encuestados se declara muy o algo preocupado por el aumento de precios en servicios esenciales como gasolina, alimentos, servicios públicos y atención médica. Estas dificultades han provocado problemas financieros graves o moderados en hogares de todo el país, consolidando una percepción negativa generalizada.

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Percepción de la administración Trump

Aproximadamente seis de cada 10 encuestados atribuyen los precios inusualmente elevados a las políticas de Donald Trump, en lugar de a factores ajenos a su control. La imagen del mandatario muestra signos claros de desgaste, ya que una mayoría señala que prioriza sus intereses personales por encima de los intereses del país. Esta percepción negativa impulsa a cerca del 70 por ciento de los votantes a demandar que el Congreso ejerza un mayor control y contrapeso sobre la presidencia.

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Impacto bélico y costos energéticos

La escalada bélica en Irán ha tenido un impacto colateral directo en el bolsillo de los ciudadanos, disparando los costos energéticos de manera drástica. Según el análisis de la jornada, los precios de la gasolina aumentaron casi un tercio desde el inicio del conflicto. Además, el valor del diésel, combustible clave para la industria, el campo y el transporte de mercaderías, casi se ha duplicado, exacerbando la crisis inflacionaria mencionada anteriormente.

Agenda prioritaria del electorado

La economía lideró ampliamente las respuestas, con cerca de cuatro de cada 10 votantes considerándola el tema más importante de la contienda. La preocupación por el estado de la democracia ocupó el segundo lugar, señalada por unos tres de cada 10 consultados. Por el contrario, temas como la inmigración o la atención sanitaria solo interesaron a cerca de uno de cada 10 votantes, mientras que la política exterior y la delincuencia quedaron relegadas a porcentajes ínfimos.