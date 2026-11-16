Encuentros presenciales para solteros mayores de 40 en Buenos Aires

El auge de eventos como Cupido Social Club en Buenos Aires ofrece alternativas reales a las apps para adultos mayores de 40 que buscan relaciones estables.

En la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el barrio de Palermo, surge una tendencia clara que aleja a los adultos de más de 40 años de la interacción digital. La décima edición de Cupido Social Club reunió a 50 personas en un bar con iluminación tenue para facilitar conexiones genuinas. Este tipo de encuentros busca reemplazar la fatiga de las aplicaciones de citas por una dinámica cara a cara estructurada.

Mecanismo de rotación y conexiones directas

La dinámica implementada por Lara Carolina Iazbik es sencilla pero efectiva para romper el hielo. Cada 20 minutos, una organizadora anuncia el cambio de lugar, obligando a los hombres a rotar hacia otras mesas donde se sientan las mujeres. Esta estructura garantiza que cada participante pueda conversar con distintos asistentes durante la jornada. Sobre las mesas se encuentran tarjetas con preguntas generadoras de diálogo, aunque la mayoría de los asistentes prefiere dejar que la charla fluya de manera natural sin necesidad de prompts externos.

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Crecimiento exponencial y desequilibrio de género

Lara Carolina Iazbik, de 29 años, fundó Cupido Social Club al notar la ausencia de propuestas para su franja de edad. La respuesta del mercado fue inmediata: tras solo dos días de apertura de inscripciones, ya había 200 personas registradas. Actualmente, el formulario acumula más de 3.000 inscripciones de mujeres y 600 de hombres. Esta disparidad obliga a la organización a administrar cuidadosamente los cupos para mantener el equilibrio necesario entre los grupos en las mesas.

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Cansancio digital y búsqueda de estabilidad

El agotamiento ante las plataformas de citas es un sentimiento compartido. Sabrina, de 47 años, señaló que las apps apagan los condimentos sociales que ofrece el contacto directo. Investigadoras de la Universidad de Flensburg, en Alemania, confirman que el uso excesivo de estas herramientas puede generar un verdadero desgaste emocional. Germán Escobar, de 68 años, expresa su deseo de construir un futuro sólido, criticando la naturaleza efímera de las relaciones actuales comparadas con la durabilidad de las uniones pasadas.

Alternativas sociales y enfoque en el disfrute

Más allá de la búsqueda romántica exclusiva, estos eventos fomentan la integración social amplia. Johana Bárcena organiza Tinder Pádel, una actividad que combina deportes y socialización, resultando en amistades e incluso contactos laborales. Yannina Krbavcic, creadora de encuentros de citas rápidas de siete minutos, destaca la importancia de crear espacios seguros donde los participantes de 40 a 60 años puedan sentirse cómodos. El objetivo final es eliminar la ansiedad de salir solo y permitir que las conexiones surjan en un ambiente relajado.