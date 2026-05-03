Encuentro de Leyendas Argentinas en Miami: Del Potro y Messi Apoyan a Franco Colapinto

Juan Martín del Potro y Lionel Messi se cruzaron con el piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, brindándole su apoyo en un fin de semana clave para su carrera.

El fin de semana del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 se convirtió en un punto de encuentro para algunas de las figuras más destacadas del deporte argentino.

El joven piloto Franco Colapinto, en un fin de semana prometedor, tuvo la oportunidad de interactuar con dos leyendas: Juan Martín del Potro y Lionel Messi. El encuentro con Del Potro se produjo en la antesala del evento, mientras Colapinto realizaba una entrevista con Fox Sports en el paddock del Hard Rock Stadium. La conversación, capturada en un momento espontáneo, comenzó con un saludo directo de Colapinto: '¿Qué pasa, Delpo?

'. La respuesta del tenista, un enérgico 'dale con todo', desató una divertida comparación por parte del piloto, evidenciando la camaradería y el respeto mutuo entre ambos deportistas. La presencia de estas figuras argentinas no solo elevó el perfil del Gran Premio, sino que también sirvió como un importante respaldo moral para Colapinto, quien busca alcanzar la gloria en la pista este domingo. La aparición de Lionel Messi en el circuito de Miami generó una gran expectación entre los asistentes.

El capitán de la Selección Argentina llegó después de la carrera de Fórmula 2, mostrando una imagen relajada con lentes de sol. Messi, acompañado por su familia, se dirigió directamente al hospitality del equipo alemán, con el que comparte patrocinio. Rápidamente, se convirtió en el centro de atención, atrayendo miradas y solicitudes de fotografías. Messi se tomó el tiempo para interactuar con los presentes, incluyendo a los pilotos y miembros de los equipos.

Se le vio sentado en la butaca de Kimi Antonelli, observando la actividad en el pitlane, y posando para fotos con Colapinto y otros deportistas. Incluso, firmó camisetas de la Selección Argentina, demostrando su cercanía con los fanáticos y su apoyo al deporte en general. La presencia de Messi añadió un brillo especial al evento, consolidando a Miami como un destino predilecto para las celebridades y los amantes del deporte motor.

El apoyo de estas leyendas argentinas a Colapinto subraya la importancia de la comunidad deportiva y el espíritu de camaradería entre los atletas. La presencia de Del Potro y Messi no solo representa un reconocimiento al talento de Colapinto, sino que también inspira a las nuevas generaciones de deportistas argentinos. El Gran Premio de Miami se transformó en un escenario donde se celebraron los logros y se fomentó el orgullo nacional.

La interacción entre estas figuras emblemáticas del deporte argentino demuestra que, más allá de las disciplinas, existe un vínculo común de pasión, dedicación y superación. La expectativa ahora se centra en el desempeño de Colapinto en la carrera final, con el respaldo de sus compatriotas y la energía positiva que ha generado su encuentro con estas leyendas.

La imagen de Messi, Del Potro y Colapinto juntos en Miami es un símbolo de la grandeza del deporte argentino y su capacidad para unir a personas de diferentes ámbitos





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