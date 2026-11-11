Encuentro 5° de Educación Trans y LGTBI+ y festejo de 15 años del Bachillerato Popular

El 5º encuentro de Educación Travesti, Trans y No Binaria se celebra en Buenos Aires junto a la 4ª Marcha del Orgullo y la fiesta de 15 años del Bachillerato Popular TTNBMocha Celis

El 5º Encuentro de Educación Travesti, Trans y No Binaria se concretará en Buenos Aires los días 12 y 13 de noviembre, reuniendo a docentes, trabajadores de la educación y estudiantes en un debate sobre pedagogías críticos transfeministas.

Encuentro académicos y convocantes

El encuentro, organizado por el Bachillerato Popular TTNB Mocha Celis, tendrá lugar en la Universidad del Mercosur (UMET) y en dos locales emblemáticos: la sede principal de Mocha Celis en Av. Jujuy y el centro de la Madres de Plaza de Mayo en Hipólito Yrigoyen.

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Los asistentes podrán inscribirse a través del formulario de la biografía de Instagram @mochacelis, donde también se publicará la programación completa. La agenda incluye charlas, talleres y mesas de trabajo que abordarán la historia de la educación sexual integral y la evolución del Bachillerato Popular a lo largo de los últimos 15 años.

Conexión con la Marcha del Orgullo LGTBI+ de Avellaneda

El sábado 14 de noviembre a las 16:00 inicia la 4ª edición de la Marcha del Orgullo LGTBI+ de Avellaneda. Los participantes transitán desde Plaza Alsina hacia el Parque La Estación para escuche de consignas y el disfrute de shows musicales y ferias de emprendimiento.

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La marcha promueve consignas como "Frente al odio y la violencia", "Ley integral trans ya" y "Reforma de la ley antidiscriminatoria ya", reforzando la exigencia de políticas inclusivas en toda la ciudad.

Celebración del Bachillerato y evento de Club Social 911

El Bachillerato Popular TTNB Mocha Celis celebra sus 15 años con una velada que incluirá música, sorpresas y un brindis colectivo. El encuentro se llevará a cabo a las 20:00 en el Club Social 911, ubicado en la calle Julián Álvarez.

Entre las propuestas artísticas se cuenta con la aparición del Club 69 Súper Sábado, con un programa que incluye bailarines, performers y la compañía Inestable del Sixty Nine, que presentará su obra "Apocalipsis y distopías". Este espectáculo tendrá lugar a las 23:59 en el Niceto Club, Av. Niceto Vega.

Agenda cultural en Artlab y otras actividades

El Centro Cultural Hi Fi , Artlab, seguirá organizando su agenda con eventos que incluyen conciertos de Heavy Metal, conciertos de hip‑hop y shows de DJ. Entre las fechas programadas se destacan la presentación de "Piazzolla Atmósferas" el sábado 14 a las 14.00 y la participación de Massive Attack en el ciclo "Escuchas Hi-Fi" el mismo día a las 19.00.

El restaurante Savor y el artista Dan Ghenacia se presentarán el viernes 13 a las 19.00 y 23.00, respectivamente. Además, el domingo 15 contará con una nueva "Escucha Hi‑Fi" con Fleetwood Mac y Arctic Monkeys, que se celebrará a las 17.00 y 19.00 en Artlab.

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Perspectivas de la ópera y cine en la ciudad

La segunda edición de Ópera Des/Atada culminará con el programa "El temblor y la silla. De cuando Pina conoció a Sandro", una obra dirigida por Hugo Martínez y Yamila Seco, y proyectada el miércoles 11 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Empire.

En el ámbito cinematográfico, Luminton presenta la selección de Marco Berger, destacando las películas que exploran el deseo gay y la masculinidad. La serie de proyecciones se llevará a cabo en el centro de la ciudad del 11 al 15 de noviembre.

El documental "Álbum de familia" de Laura Casabé, disponible en la plataforma Algo que Se Mueve, recoge figuras emblemáticas del activismo travesti-trans en Argentina. Se proyectará en la plataforma durante todo el mes de noviembre.

El Club de Osos de Buenos Aires, por su parte, invita a la comunidad a su ciclo de cine abierto con la película "Maurice", dirigida por James Ivory, el viernes 13 de noviembre a las 20:00. La entrada es gratuita y la proyección se realiza en Humberto Primo.