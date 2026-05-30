Encuentran sin vida a Agostina Vega, adolescente desaparecida en Córdoba, tras siete días de búsqueda

La marcha que se había convocado para solicitar la aparición con vida de Agostina Vega fue suspendida tras el hallazgo de sus restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. La familia, destruida por el dolor, enfrentó el momento de profunda tristeza ante los medios, mientras la Justicia investiga las circunstancias del fatal desenlace. La joven había desaparecido después de salir de una reunión familiar hacia una rotisería cercana.

La desaparición de Agostina Vega , una adolescente de Córdoba , conmocionó a la comunidad y desató una intensa búsqueda que culminó en un trágico hallazgo. Familia res y amigos se congregaron con la esperanza de encontrarla con vida, pero la noticia del descubrimiento de restos humanos en el barrio Ampliación Ferreyra , después de siete días de intensas labores, confirmó los peores presagios.

La marcha que se había organizado para pedir por su aparición con vida fue cancelada de manera abrupta cuando se confirmó la información. El operativo, que se centró en un descampado de la zona, permitió localizar los restos en un sector que había sido rastrillado desde el viernes. La madre, Melisa, y Claudio Barrelier, su padre, estuvieron presentes en el lugar durante el procedimiento judicial.

La familia vivió momentos de extrema angustia; el abuelo materno y el progenitor se encargaron de los trámites correspondientes mientras el resto de los parientes, especialmente los tíos y la abuela, expresaban su dolor e impotencia frente a las cámaras. En declaraciones a los medios, los familiares mostraron el profundo impacto que les causó la noticia, con escenas de desesperación y llanto que reflejaron la devastación por la pérdida.

Posteriormente, la familia se reunió frente a la casa de los abuelos maternos, donde cerraron la puerta y solicitaron a la prensa que se alejara para preservar su privacidad en ese momento tan doloroso. Según la reconstrucción de los hechos, Agostina se encontraba en un predio de la ciudad de Córdoba junto a su madre, su hija y Claudio Barrelier, participando en un campeonato de fútbol.

En un momento, la joven se retiró temporalmente para ir a la casa de una amiga que vivía cerca del lugar de la celebración. Después, avisó a su madre que iba a la rotisería de al lado a comprar algo. Pasados unos veinte minutos sin que regresara, su hermano salió a buscarla, pero no logró encontrarla. La ausencia injustificada motivó a la madre a enviar mensajes desesperados a conocidos de la adolescente y a contactarse con Barrelier.

En una conversación, Barrelier respondió que no sabía nada de Agostina, lo que aumentó la alarma. La madre, con angustia, le advirtió que hacía tres horas que se había ido y no aparecía, y que ya había preguntado a los amigos sin éxito. La desesperación se transformó rápidamente en una denuncia inmediata y en la activación de un amplio operativo de búsqueda que, lamentablemente, terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven.

La Justicia continúa investigando las circunstancias del deceso y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa y manner of death. La comunidad de Córdoba se encuentra en shock ante este terrible desenlace, y se esperan manifestaciones de duelo en los próximos días





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