Encuentran los restos de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

La policía ha encontrado los restos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Córdoba. La investigación ha llevado a la policía a encontrar los restos de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La investigación sobre la desaparición de Agostina Vega , una adolescente de 14 años, ha llevado a la policía a encontrar sus restos en un descampado de Córdoba .

La chica había salido de su casa el sábado pasado por la noche y desde entonces se la buscaba con intensidad. El fiscal Raúl Garzón había reconocido que a la chica la buscaban con vida y también muerta. La última imagen de Agostina con vida fue captada el sábado a la noche, cuando ingresó a la casa del único detenido, Claudio Barrelier. El imputado negó primero que fuera ella, pero el viernes reconoció que la chica era la adolescente desaparecida.

Barrelier había sido detenido 20 días en mayo de 2025 y luego fue puesto en libertad bajo fianza y con varias condiciones, entre ellas, comparecer mensualmente ante la Fiscalía. Según la fiscalía, además del video donde se lo ve con la adolescente también hay elementos de prueba de que Barrelier estuvo involucrado en la desaparición de Agostina.

La investigación ha llevado a la policía a encontrar los restos de Agostina en un descampado de Ampliación Ferreyra, lo que ha llevado a cambiar la carátula de la denuncia de privación ilegítima de la libertad agravada a homicidio. El fiscal ya adelantó que la carátula cambiará a homicidio tras el hallazgo del cuerpo. Hasta ahora es el único imputado en la investigación.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, ha estado pidiendo su aparición con vida desde el comienzo de la investigación. La familia de Agostina ha estado muy involucrada en la investigación y ha habido momentos de tensión con algunos cronistas. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad y ha llevado a la policía a tomar medidas para encontrar a la adolescente desaparecida.

La investigación sigue en curso y se espera que se conozca la verdad sobre la desaparición de Agostina Vega





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