Encuentran con vida a Jonathan Blanco tras 12 días de búsqueda en Puerto Tirol

Jonathan Blanco, de 29 años, fue hallado en buen estado en una zona de monte de Puerto Tirol mediante un drone policial. La familia fue notificada y el joven recibió atención médica.

El joven Jonathan Blanco , de 29 años, fue hallado con vida tras 12 días de intensa búsqueda en la zona de Puerto Tirol . Había desaparecido el 30 de mayo de 2026, luego de salir de su casa en Fontana.

Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad lo mostraban caminando solo, y luego se perdió todo rastro. Su familia, angustiada por su condición de baja visión, había solicitado ayuda a las autoridades y a la comunidad. La búsqueda se concentró en un área boscosa entre Fontana y Puerto Tirol, después de que se encontrara su teléfono celular cerca de la estación Cacuí.

Ese hallazgo orientó los operativos de la Policía del Chaco, que desplegaron drones, perros rastreadores y brigadas terrestres durante casi dos semanas. Finalmente, un drone del equipo especializado de búsqueda de la Policía del Chaco logró detectar a Jonathan en medio del monte, al otro lado de un curso de agua. Las imágenes oficiales muestran al joven vestido con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición: un buzo negro y bordó y un pantalón negro.

A pesar del tiempo transcurrido, se encontraba en buen estado general, aunque visiblemente agotado y con algunas heridas superficiales como rasguños y cortes propios de la vegetación. Los efectivos lo asistieron de inmediato y lo trasladaron en camilla hasta un vehículo para llevarlo al hospital de Puerto Tirol, donde fue sometido a controles médicos. La familia de Jonathan fue notificada minutos después del hallazgo, y expresó su alivio y gratitud hacia los equipos de rescate.

La madre del joven declaró a la prensa local que nunca perdió la fe y que agradecía a todos los que colaboraron en la búsqueda. Cabe destacar que el mismo equipo de drones había participado un mes antes en la búsqueda de Axel González, otro joven desaparecido en Fontana, y que al concluir ese caso se sumó al operativo para localizar a Jonathan.

El comisario a cargo informó que Jonathan permanecerá internado en observación por unas horas, pero que su evolución es favorable y pronto podrá reunirse con sus seres queridos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su desaparición, aunque no se descarta que haya sufrido un accidente o desorientación debido a su discapacidad visual. La comunidad de Fontana y Puerto Tirol celebró la noticia, que pone fin a días de incertidumbre y angustia.

Este caso resalta la importancia de la tecnología y la coordinación policial en la búsqueda de personas desaparecidas, y deja una lección sobre la solidaridad ciudadana en momentos de crisis





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jonathan Blanco Desaparecido Puerto Tirol Drone Hallazgo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué significa ver un pañuelo blanco colgando de la ventana de un auto en la rutaAuto

Read more »

Real Madrid cerró un fichaje de jerarquía para Mourinho: Bernardo Silva ya es blancoEl conjunto español confirmó la incorporación del talentoso mediocampista portugués, que llega tras una exitosa etapa en el Manchester City.

Read more »

La mayoría no lo sabe: el truco simple para que el arroz blanco quede más sabroso y sueltoHudson-Productos

Read more »

Quién es Jonathan David, el goleador canadiense que alcanzó a Messi con un hat-trick históricoApodado Iceman por su frialdad frente al arco, marcó tres goles ante Qatar y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.

Read more »