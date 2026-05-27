Encontraron un cuerpo descuartizado en Bariloche y buscan determinar si es el de Ana Lía Corte

Restos humanos hallados en un barranco de Bariloche podrían pertenecer a Ana Lía Corte, desaparecida desde el 8 de mayo. Pericias forenses y ADN determinarán su identidad.

Un macabro hallazgo conmociona a la ciudad de Bariloche . En un barranco de la zona sur, específicamente en el sector conocido como La Barda, en las inmediaciones de las calles Clemente Onelli y Arrayanes, fueron encontrados restos humanos descuartizados.

Las autoridades judiciales trabajan para determinar si se trata del cuerpo de Ana Lía Corte, una mujer de 40 años que se encuentra desaparecida desde el 8 de mayo. Los vecinos de la zona alertaron al 911 tras divisar los restos en el barranco, dando inicio a un operativo que se extendió durante toda la noche.

De manera extraoficial, trascendió que entre los restos se encontró una mano con un anillo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la fiscalía interviniente. La noticia ha generado gran conmoción en la comunidad barilochense, que sigue con atención el desarrollo de la investigación.

El operativo de rescate y peritaje contó con la participación de efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y bomberos voluntarios, quienes trabajaron con iluminación artificial durante la noche para recuperar los restos. Los mismos fueron trasladados al hospital zonal, donde este miércoles serán sometidos a pericias forenses y estudios de ADN.

Las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal para confirmar la identidad de la víctima. Ana Lía Corte había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal de Bariloche. Las cámaras de seguridad del transporte público permitieron reconstruir parte de sus movimientos: se la observó viajando en un colectivo de la línea 51 y descendiendo en la zona de Tiscornia y Onelli, en el centro de la ciudad.

En ese momento vestía un gorro de lana, una campera, un pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de esos registros, la Policía de Río Negro concentró los rastrillajes en sectores cercanos a la barda del Ñireco, estructuras abandonadas y áreas próximas al arroyo homónimo. También se realizaron operativos en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno y en zonas boscosas del Cerro Otto, aunque sin éxito hasta el momento.

La fiscalía a cargo del caso ha mantenido reserva sobre los avances de la investigación, pero se espera que en las próximas horas se puedan obtener resultados preliminares de las pericias. El hallazgo del cuerpo descuartizado ha reavivado el dolor de la familia de Ana Lía Corte, que lleva más de dos semanas sin noticias. La comunidad barilochense se ha movilizado en diversas oportunidades para exigir justicia y celeridad en la investigación.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque la principal línea de trabajo apunta a un posible femicidio. Mientras tanto, los vecinos del barrio Melipal y la zona de La Barda permanecen consternados, a la espera de que la ciencia forense pueda dar respuestas. El caso ha tomado relevancia nacional y ha generado un debate sobre la seguridad en la ciudad patagónica.

La desaparición de Ana Lía Corte había sido denunciada por sus familiares, quienes pidieron colaboración a la población para dar con su paradero. Se difundieron fotografías y datos de la mujer, pero no se obtuvieron pistas concretas hasta este hallazgo. Los restos encontrados presentan signos de violencia extrema, lo que refuerza la hipótesis de un crimen. Los peritos trabajan contrarreloj para determinar las causas de la muerte y si hubo participación de terceras personas.

La fiscalía ha solicitado el análisis de todas las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de posibles testigos. La investigación se mantiene en pleno desarrollo, con la esperanza de brindar pronto respuestas a la familia y a la sociedad





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