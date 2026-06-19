La policía investiga una posible fuga de monóxido de carbono en una casa en Arroyo Corto, donde fueron hallados muertos una mujer de 71 años y su hijo de 42.

Encontraron muertos a una mujer y a su hijo en su casa: investigan una posible fuga de monóxido de carbono . Las víctimas, una mujer de 71 años y su hijo de 42, fueron halladas dentro de una propiedad en Arroyo Corto , un pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los primeros indicios descartaron violencia y sugirieron que el monóxido de carbono pudo haberse acumulado en el ambiente. Los efectivos policiales que llegaron al lugar constataron las muertes y realizaron pericias para determinar la causa. El lugar fue tomado por el Puesto de Vigilancia de Arroyo Corto y personal de la Delegación de Policía Científica de Coronel Suárez. La investigación sigue activa y la Ayudantía Fiscal local aguarda los resultados de los estudios para confirmar la causa de los fallecimientos.

La policía científica de Coronel Suárez realizó pericias en la escena del crimen para determinar la causa de la muerte de la mujer y su hijo. Los efectivos de la policía llegaron al lugar alrededor de las 13:30 y constataron las muertes de las víctimas. El Puesto de Vigilancia de Arroyo Corto y la Delegación de Policía Científica de Coronel Suárez trabajaron en el lugar para determinar la causa de los fallecimientos.

La investigación sigue activa y la Ayudantía Fiscal local aguarda los resultados de los estudios para confirmar la causa de los fallecimientos. La policía científica de Coronel Suárez realizó pericias en la escena del crimen para determinar la causa de la muerte de la mujer y su hijo





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