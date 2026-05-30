Encíclica de León XIV sobre IA: análisis crítico de Luigi Ricci sobre sus aciertos y limitaciones

Luigi Ricci, analista de sistemas, evalúa la primera encíclica del papa León XIV, *MH*, como un documento oportuno que denuncia la concentración de poder tecnológico, pero advierte que la Iglesia llega tarde en propuestas concretas sobre protección laboral y regulación internacional.

La primera encíclica del pontífice León XIV, titulada *MH*, ha sido analizada por Luigi Ricci, un veterano analista de sistemas y experto en seguridad digital, quien la describió como un documento "puntual" en el contexto de la inteligencia artificial, pero también como "una batalla perdida" frente a la magnitud del poder concentrado en unas cuantas corporaciones tecnológicas.

En una entrevista concedida a *La Nación*, Ricci explicó que la Iglesia, lejos de presentar la IA como un mero instrumento, la concibe ahora como un "campo de batalla" y un "ambiente" donde se disputan intereses estratégicos, económicos y geopolíticos. Según el analista, la publicación de *MH* supone el intento más reciente de la Santa Sede por influir en la regulación de la IA y defender a la humanidad en su conjunto, más allá de los fieles, aunque duda que los Estados, responsables de legislar, actúen con la rapidez necesaria.

Ricci remarcó que, a diferencia de encíclicas anteriores como la *Rerum Novarum* de León XIII (1891) o la *Laudato Si'* de Francisco, que llegaron tarde a los debates de su tiempo, *MH* llega en el momento exacto en que la Unión Europea aún no ha finalizado su propuesta de "AI Act", retrasada por la presión de cientos de lobistas que frenan la legislación. En el tercer capítulo de la encíclica, el Papa denuncia que el control de plataformas, infraestructuras, datos y capacidad de cálculo no está en manos de los Estados, sino de unos pocos actores económicos y tecnológicos globales.

Esa concentración de poder genera opacidad, elusión del control público y una cadena de dependencias, exclusiones y manipulaciones que, según Ricci, representan una amenaza real para la soberanía de los gobiernos y para la dignidad de los ciudadanos. El analista también señaló tres limitaciones que percibe en el documento.

Primero, la falta de propuestas concretas sobre cómo garantizar una red de seguridad para los trabajadores desplazados por la automatización; la encíclica describe la sustitución de seres humanos por máquinas en fábricas y centros de atención, pero no aborda la posibilidad de un ingreso básico universal o medidas de protección social. Segundo, la ausencia de una agencia internacional o de un tratado multilateral que regule la IA, lo que deja el terreno abierto a intereses privados no gobernables.

Finalmente, Ricci observó una tensión entre la dimensión teológica de la encíclica y la necesidad diplomática de coordinarse con gobiernos y organismos internacionales, lo que podría limitar su impacto práctico. A pesar de esas críticas, Ricci reconoce que *MH* marca un avance significativo al señalar con claridad los riesgos de la concentración tecnológica y al solicitar una regulación ética y democrática de la inteligencia artificial, invitando a la comunidad global a considerar la dignidad humana como eje central del desarrollo digital





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