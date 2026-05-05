Enargas oficializa nuevos cuadros tarifarios de gas con un descuento adicional para usuarios subsidiados

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó los nuevos cuadros tarifarios de gas que regirán desde mayo, incorporando un descuento adicional del 25% para los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El aumento promedio en la factura final es de 5,6%.

El Ente Nacional Regulador del Gas ( Enargas ) ha oficializado los nuevos cuadros tarifarios para el suministro de gas, los cuales entrarán en vigor a partir de mayo.

Esta actualización incluye la incorporación de un descuento adicional del 25% para aquellos hogares que estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un programa definido por la Secretaría de Energía. La implementación de estos nuevos cuadros tarifarios se concreta a través de las resoluciones 480 y 482, mediante las cuales el Enargas ha aprobado las tarifas propuestas por las distribuidoras Metrogas y Naturgy.

El incremento promedio en la factura final para los usuarios se estima en un 5,6%. Las resoluciones especifican que las licenciatarias deberán aplicar la bonificación adicional establecida en la Resolución 111, respetando los términos allí definidos, a los usuarios de gas natural y gas propano que se beneficien del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025.

Esta medida busca equilibrar la necesidad de reflejar los costos reales del servicio con la protección de los sectores más vulnerables de la población. La oficialización de estos nuevos cuadros tarifarios implica que las distribuidoras de gas de todo el país deberán ajustarse a las nuevas tarifas a partir de mayo.

En el caso específico de Metrogas, la distribuidora que opera en la Ciudad de Buenos Aires y en once partidos del conurbano bonaerense, la resolución 463 del Enargas detalla los montos que se aplicarán a los usuarios residenciales que no cuenten con subsidios. De manera similar, para los usuarios de Naturgy Ban, que abarca a 30 municipios del norte y el oeste del conurbano, la resolución 446 del Enargas establece los montos correspondientes para los usuarios residenciales sin subsidios.

Es importante destacar que estos montos reflejan el incremento promedio del 5,6% en la factura final, sin considerar la aplicación del descuento adicional para los usuarios inscriptos en el SEF. La transparencia en la aplicación de estas tarifas es fundamental para garantizar que los usuarios comprendan los cambios y puedan planificar sus presupuestos de manera adecuada.

Además de la actualización de los cuadros tarifarios, el Gobierno ha anunciado un descuento adicional en las tarifas de gas para el mes de mayo, lo que podría elevar el subsidio aplicado sobre el bloque de consumo incluido en el esquema vigente hasta un 75%. Esta medida beneficiará a aproximadamente 4.780.000 usuarios de gas que se encuentran incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), abarcando tanto a usuarios residenciales como a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio.

Según lo indicado por Energía, durante mayo, los beneficiarios de gas natural y propano por red, que forman parte del régimen SEF, recibirán una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado. Esto representa un descuento adicional del 25% al establecido en el decreto que creó el nuevo esquema de subsidios focalizados, el cual reemplazó al anterior sistema de asistencia basado en los ingresos.

Esta decisión estratégica tiene como objetivo mitigar el impacto de los aumentos en el costo de abastecimiento, especialmente en un contexto de volatilidad internacional de los precios de la energía, protegiendo así a los hogares y a las instituciones más vulnerables de los efectos de la inflación y las fluctuaciones del mercado energético. La combinación de la actualización tarifaria y el descuento adicional busca asegurar la sostenibilidad del sistema energético al tiempo que se protege el poder adquisitivo de los ciudadanos





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