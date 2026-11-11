Obituario de Eduardo Rafael García Mansilla, empresario argentino que lideró la expansión de Avianca en el Cono Sur, impulsó la cultura y la educación, y dejó una huella imborrable en la economía y la conectividad regional.

Fue un empresario visionario que dejó una huella indeleble en la industria de los negocios, la aviación y la cultura de Sudamérica. Su vida estuvo marcada por una serie de logros que trascendieron fronteras y sectores.

Inició su trayectoria como director del Banco Popular Argentino durante la década de los ochenta, cuando la nación recuperaba la democracia. Este primer cargo le proporcionó una comprensión sólida de los mercados y la economía, lo que más tarde le permitiría liderar con éxito proyectos multinacionales y regionales.

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Trayectoria en Medios y Turismo

Cuando regresó a los medios, tomó la conducción de Radio El Mundo, donde se encargó de crear la identidad sonora que resonó en la radio de toda una generación, lo que demuestra su curiosidad por la estética clásica y la modernidad simultáneamente. En los años setenta, con la apertura del sector privado en la Argentina, fundó su primera empresa de viajes, lo que inició una relación sostenida con el turismo y la conectividad regional.

Alició su experiencia en la representación comercial, la organización de operaciones y el desarrollo de mercados, en beneficio de tres naciones: Argentina, Uruguay y Colombia. Su más destacado aporte llegó cuando asumió el liderazgo de la operación de Avianca en el Cono Sur. Durante más de quince años, dirigió la expansión de la aerolínea, transformando la especie de itinerario que sólo contaba con tres vuelos semanales en una red de vuelos que llegaban a la Argentina cada día.

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Este proyecto convirtió a Buenos Aires en la tercera base de mayor importancia dentro de la red de la aerolínea, consolidando la presencia colombiana de bienes y personas en la región. Por su gestión se le reconoce la habilitación de la conectividad aérea que simplificó los flujos comerciales y turísticos de la región, un elemento clave en la economía de Sudamérica.

Expansión de Avianca en Sudamérica

Sus intereses empresariales han dejado atrás la imaginación trasciende: ha presidido el capítulo nacional de Young Presidents' Organization, conferencista en distintos foros y ha mantenido actividades enfocadas a la formación, la construcción de vínculos profesionales a largo plazo y una sólida representación. Ha ejercido una función fundamental como vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundacion de Lectura en Argentina, una organización dedicada a promover la alfabetización, la lectura y el acceso a herramientas pedagógicas en todo el país.

Apoyó iniciativas que acercaron libros y propuestas educativas a comunidades provenientes de distintas líneas de población, con una visión de compromiso social y de futuro. A lo largo de su vida, también se destacó como una figura comprometida con la cultura, la literatura y la diplomacia. Su familia se encuentra en la confluencia de estas áreas, el vínculo con la escritora Eduarda Mansilla y la diplomática Valeria García‑Mansilla.

Ha sembrado la cultura y la naturaleza y la misma apreciación por el deporte como pilares de su vida familiar. Fue presidente de Estancia La Martina, fomentando la tranquilidad durante la práctica ecuestre y el deporte.

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Impacto cultural y educativo

Su larga trayectoria se cimenta no solo en la gestión y el liderazgo de una multicultural y de multinacional, sino en la lección de resiliencia, bondad, flexibilidad y la capacidad de retar tensiones con una salida entretenida que ha hecho de su vida una inspiración para la comunidad en los tres regímenes donde se halló involucrado. El fallecimiento de Eduardo Rafael "Teddy" García Mansilla el 9 de noviembre de 2023 a los 85 años en Buenos Aires marca el fin de una generación de emprendedores que hicieron de la región un lugar más conectado, culturalmente rico y proactivamente orientado a la educación y la innovación.

Su legado vestirá tanto a quienes afirman que la economía y el negocio son enfoques que respiran con la innovación, al que Joven, creativo y visionario usó el pulso de la educación como una fuente inagotable para preservar el futuro de toda la humanidad.