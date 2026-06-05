Empresas enfrentan crisis financiera y fiscal por caída en ventas y actividad

La crisis financiera y fiscal ha llevado a las empresas a un atraso en el pago de impuestos y a sufrir embargos, lo que afecta su capacidad de cubrir costos básicos y genera dificultades en la operatividad. La caída en las ventas y la actividad ha llevado a la empresa a una situación crítica, con esperas para la acreditación de fondos en las ventas con tarjetas de crédito o plataformas y a una llegada masiva de ejecuciones fiscales debido a la caída de planes de pago.

La crisis financiera y fiscal ha llevado a las empresas a un atraso en el pago de impuestos y a sufrir embargos, lo que afecta su capacidad de cubrir costos básicos y genera dificultades en la operatividad.

La caída en las ventas y la actividad ha llevado a la empresa a una situación crítica, con esperas para la acreditación de fondos en las ventas con tarjetas de crédito o plataformas y a una llegada masiva de ejecuciones fiscales debido a la caída de planes de pago. La falta de ventas y la insuficiencia de fondos en las cuentas bancarias para cubrir los débitos de los planes de pago han llevado a la deuda a pasar automáticamente a agentes fiscales.

Una vez que el plan cae y se inicia la ejecución, se producen embargos en las cuentas bancarias, lo que complica aún más la operatividad de la empresa. Los empresarios han solicitado medidas para aliviar su situación financiera, como la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos de cuentas, la creación de una moratoria con condonación de intereses y la solicitud de que las multas no se devenguen de forma automática





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