Empresario tabacalero ligado a sobornos a ex funcionario de la AFIP

Investigación revela pagos de un empresario rosarino a un ex alto cargo de la AFIP en Santa Fe para facilitar el contrabando de cigarrillos y evadir controles fiscales.

La investigación sobre Carlos Vaudagna, ex alto funcionario de la AFIP en Santa Fe, ha revelado la implicación de Darío Rubén Ippolito, un empresario rosarino propietario de la tabacalera Bronway, en una red de sobornos y contrabando de cigarrillos.

Ippolito será citado a declarar en los próximos días por haber pagado sobornos regulares a Vaudagna para obtener acceso a estampillas fiscales necesarias para la comercialización de sus productos. Esta revelación surge a raíz de cinco allanamientos realizados en Santa Fe y Entre Ríos, en el marco de una investigación más amplia que también involucra al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acusado de extorsión y vínculos con el narcotráfico.

La trama de los sobornos, un patrón recurrente en las investigaciones contra Vaudagna, ahora conecta al empresario rosarino con prácticas ilegales para evadir controles y expandir su negocio. Ippolito, dueño de la tabacalera Bronway, ha enfrentado repetidas clausuras debido al uso de estampillas fiscales falsificadas.

El fiscal federal Walter Rodríguez ha establecido que Ippolito pagaba a Vaudagna para asegurar el suministro de estampillas, permitiéndole introducir un excedente de cigarrillos en el mercado, presuntamente provenientes de contrabando en lugar de producción local. Esta sospecha fue formalmente denunciada en 2019 por el entonces diputado provincial Héctor Cavallero, quien implicó a Ippolito en el contrabando de 24 toneladas de tabaco desde Misiones a Rosario.

La actividad de Ippolito en el contrabando de tabaco ha estado en el radar de las agencias de seguridad argentinas desde 2005, con vínculos identificados con Mario Roberto Segovia, detenido años después por contrabando de efedrina. Además, Ippolito ha estado involucrado en fuertes disputas comerciales con la Tabacalera Sarandí, y fue investigado por ser el propietario informal o testaferro del depósito fiscal Binder.

El entramado de negocios ilícitos que se ha descubierto pone de manifiesto la magnitud de las operaciones irregulares que Vaudagna habría gestionado durante su tiempo en la AFIP, entre 2010 y 2020. Estas operaciones incluyeron la compra de mutuales utilizadas para facturar honorarios a empresarios a cambio de asesoramiento para evadir impuestos. La investigación actual se originó a partir de un teléfono incautado a Vaudagna, que fue analizado por fiscales federales de diferentes jurisdicciones.

Uno de los casos revelados por el fiscal Rodríguez expuso la inversión de Néstor Javier Bermúdez, jefe interino de la AFIP Santa Fe, en una fábrica de hielo, y un plan elaborado con Vaudagna para eliminar la competencia mediante inspecciones selectivas. Tanto Vaudagna como Bermúdez están siendo procesados por estas acciones, lo que evidencia la profundidad de la corrupción y el impacto de estas prácticas en la economía y la legalidad del país.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de desentrañar completamente la red de conexiones y responsabilidades involucradas en estos delitos





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