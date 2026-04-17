Empresario Acusado de Abuso Fue Extorsionado desde la Cárcel

Marcelo Porcel, procesado por abusos a menores, revela un audio donde se le exigían U$S30.000 desde la cárcel antes de que se conociera públicamente la causa. La investigación apunta a un recluso de Ezeiza como el cerebro de la extorsión, mientras Porcel continúa en libertad.

Marcelo Porcel , empresario y figura central en una escandalosa causa judicial por presuntos abusos a menores, se encontró en una situación insólita: fue víctima de extorsión desde el interior de una cárcel , incluso antes de que las graves acusaciones en su contra se hicieran públicas.

La Justicia lo ha procesado formalmente por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil, afectando a diez alumnos del Colegio Palermo Chico, todos ellos compañeros de su hijo. La imputación específica detalla la gravedad de los actos, al ser cometidos contra menores de trece años y aprovechando una situación de guarda, lo que ha llevado a una prohibición de salida del país y un embargo millonario de $112 millones. Sorprendentemente, a pesar de la contundencia de las pruebas y la gravedad de los cargos, Porcel ha sido autorizado a permanecer en libertad durante el transcurso del proceso judicial, una decisión que ha generado debate y sorpresa. El audio que ha salido a la luz revela la audacia del extorsionador. Se trata de un individuo que, bajo el nombre de Federico, contactó a Porcel el 18 de noviembre del año pasado. Haciéndose pasar por miembro de la Policía Federal, Federico afirmó poseer información sensible sobre las denuncias que pesaban sobre el empresario y otros datos privados. A cambio de mantener esta información en secreto, exigió la suma de U$S30.000. Ante esta amenaza, Porcel actuó de inmediato, presentando una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2. La jueza a cargo, Alicia Vence, inició rápidamente la investigación correspondiente. Los agentes de la policía, actuando de manera encubierta, orquestaron la entrega del dinero solicitado por el extorsionador en un punto estratégico de la General Paz y Alberdi, un límite geográfico entre Lomas del Mirador. El plan preveía la llegada de un automóvil Renault 19, en el cual se encontraban dos personas. Descendió primero una mujer, identificada como Sol Daiana Rodríguez, para recoger el dinero. Sin embargo, tanto ella como el conductor del vehículo fueron detenidos en el acto. Aunque ambos recuperaron su libertad poco tiempo después, el episodio marcó el inicio de una investigación más profunda. La investigación sobre el origen de las llamadas de extorsión condujo a la jueza Vence a ordenar el secuestro de los teléfonos celulares de los implicados para su posterior análisis. Las pericias determinaron que todas las comunicaciones provendrían de la cárcel de Ezeiza. Ante esta revelación, se llevaron a cabo allanamientos en el penal. El resultado más significativo fue el hallazgo de un teléfono celular en la celda de Gustavo Stelter, un recluso condenado previamente por secuestro extorsivo. Las pruebas recolectadas sugieren que Stelter habría sido el autor intelectual detrás de la operación de extorsión, utilizando su posición dentro de la cárcel para planificar y ejecutar el delito. Este descubrimiento añade una nueva dimensión a la complejidad del caso, vinculando la trama de extorsión con individuos con antecedentes delictivos graves y operando desde el sistema penitenciario





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcelo Porcel Abuso Sexual Extorsión Cárcel Menores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un arma, un manifiesto y una lista de personas para asesinar: quién atacó la mansión del dueño de ChatGPTLuego del ataque a la casa del creador de ChatGPT, detuvieron al joven acusado

Read more »

Ruby Rose Acusa a Katy Perry de Abuso Sexual en Australia; Cantante Bajo Investigación PolicialLa actriz Ruby Rose ha denunciado públicamente a Katy Perry por un presunto abuso sexual ocurrido en 2010 en Australia. Las acusaciones han llevado a que la policía australiana investigue a la cantante, mientras que los representantes de Perry niegan rotundamente los hechos. Rose detalló el incidente y afirmó haber finalizado sus declaraciones a la policía, sintiendo alivio para iniciar su proceso de curación.

Read more »

Detenido ex policía bonaerense acusado de estafa bajo la modalidad del cuento del tío en JunínUn hombre de 29 años, exintegrante de la Policía bonaerense, fue detenido en Junín como principal sospechoso de participar en una estafa del 'cuento del tío'. Se le acusa de hacerse pasar por un familiar para robarle dinero y objetos de valor a una mujer de 68 años. Durante el allanamiento se secuestró un arma y marihuana, lo que llevó a la detención de otra persona.

Read more »

Denuncia de abuso sexual y robo en El Bosque, La PlataUn hombre de 40 años fue víctima de abuso sexual y robo tras un encuentro con otra persona en El Bosque, La Plata. El hecho, ocurrido en la madrugada del lunes, está bajo investigación judicial. La víctima relató que tras consumir cocaína y durante un acto sexual, el agresor insistió en continuar sin protección, lo que derivó en una posible agresión sexual. Posteriormente, fue drogado y despojado de $350.000. La policía investiga con elementos encontrados en la escena.

Read more »

Procesan a Ricardo Nissen, extitular de la IGJ con Alberto Fernández, por abuso de autoridadLa Cámara Federal lo acusó de querer perjudicar a la sociedad Hidden Lake, del magnate Joe Lewis, propietario de la residencia de Lago Escondido en Río Negro

Read more »

Se conoció un audio en el que un preso extorsiona al empresario acusado de abuso en Palermo: le promete cerrar la causa a cambio de US$30 milEl 18 de noviembre del año pasado, Marcelo Porcel recibió un llamado de una persona que afirmaba contar con datos sensibles sobre la causa judicial que lo investiga. A cambio de no difundir esa información, le pidió una suma de 30 mil dólares.

Read more »