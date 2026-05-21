Empresa ofrece programa de reordenamiento financiero para empleados con endeudamiento personal

La empresa, con más de 25 años de trayectoria en los segmentos de seguros, prevención, salud y soluciones empresariales, implementó un programa especial de reordenamiento financiero para empleados que atraviesan situaciones de endeudamiento personal. El programa incluye asistencia económica directa, capacitaciones en educación financiera y acompañamiento personalizado para evitar recaídas.

La empresa, con más de 25 años de trayectoria en los segmentos de seguros, prevención, salud y soluciones empresariales, tomó la decisión luego de identificar, a través de encuestas internas y espacios de escucha, una creciente preocupación vinculada principalmente al uso de tarjetas de crédito y préstamos personales.

El área de Recursos Humanos identificó, a través de encuestas internas y espacios de escucha, una creciente preocupación vinculada principalmente al uso de tarjetas de crédito y préstamos personales. Impulsó junto al directorio la creación del beneficio con el objetivo de brindar una respuesta concreta a una problemática sensible para muchos colaboradores. Para acceder al beneficio, cada caso es evaluado de manera individual mediante entrevistas confidenciales en las que participan representantes de Recursos Humanos, Finanzas y Planeamiento.

El monto inicial destinado para la acción fueron 180 millones de pesos, de los cuales ya se asignó aproximadamente el 50% a más de 20 familias. Es un préstamo a tasa cero que pueden devolver hasta en 18 cuotas. Por ese motivo, quienes reciben la asistencia deben participar de capacitaciones orientadas a mejorar la administración del dinero, la toma de decisiones económicas y la prevención de futuras situaciones de sobreendeudamiento.

Además, los empleados cuentan con un servicio de consultoría posterior para acompañarlos en el proceso de reorganización de sus finanzas personales. La empresa aseguró que la iniciativa fortaleció el sentido de pertenencia y derivó en numerosas muestras de agradecimiento por parte de colaboradores y sus familias.

"El alivio emocional que vimos fue inmediato. Sabemos que esto no solo mejora el presente de nuestros equipos, sino también el futuro, porque incorporamos educación financiera para que cada colaborador pueda tomar mejores decisiones y evitar volver a una situación similar", expres





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