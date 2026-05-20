Empresa líder en movilidad y autopartes amplía su estrategia de posventa con una iniciativa enfocada en el comercio electrónico y el acceso a repuestos originales

Una empresa líder en el negocio de movilidad, autopartes y neumáticos del país ha decidido reforzar su estrategia de posventa con una iniciativa enfocada en ampliar el acceso a repuestos originales, sumar nuevos canales de comercialización y fortalecer el vínculo directo con el usuario final. Los principales actores en este mercado, como Corven, Mondial, Bajaj, Kymco, Kawasaki y Triumph, han integrado esta iniciativa en su estrategia de posventa.

Una empresa líder en el negocio de movilidad, autopartes y neumáticos del país ha decidido fortalecer su estrategia de posventa con una iniciativa enfocada en ampliar el acceso a repuestos originales , sumar nuevos canales de comercialización y fortalecer el vínculo directo con el usuario f inal.

Los principales actores en este mercado, como Corven, Mondial, Bajaj, Kymco, Kawasaki y Triumph, han integrado esta iniciativa en su estrategia de posventa. Aunque la novedad se centra en el nuevo canal digital, la iniciativa apunta a un crecimiento del comercio electrónico, según el gerente de Marketing.

La estrategia no se limita a vender más piezas, sino a acercar esa oferta completa al cliente final y poner a disposición una variedad mucho más amplia de productos para que el usuario pueda acceder a las piezas más demandadas. Además, se pretende ampliar la cobertura territorial y garantizar un respaldo oficial en cada compra. Los despachos se realizarán directamente desde los depósitos del grupo con distribución a todo el país.

En Corven, aseguran que la estrategia de posventa atraviesa a toda la estructura de la compañía, no solo como una unidad de negocio de movilidad, sino como una marca y todas las marcas asociadas, como neumáticos, autopartes, repuestos de camiones, de automotriz, entre otros





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