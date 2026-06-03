Emprendedor de Gualeguaychú recibe el golpe de un robo y la noticia de fabricar los mates de la Selección para el Mundial 2026

Un taller de Gualeguaychú sufrió un robo, pero días después recibió la noticia de que había sido elegido para fabricar los mates que acompañarán a la Selección argentina durante el Mundial 2026. La historia de este emprendedor es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

El taller de un emprendedor de Gualeguaychú sufrió un duro golpe cuando delincuentes ingresaron y robaron maquinaria, herramientas, materiales y parte de la producción lista para entregar.

Sin embargo, unos días después recibió una noticia que cambió su ánimo: su empresa fue elegida para fabricar los mates que acompañarán a la Selección argentina durante el Mundial 2026. La historia comenzó con un llamado de un cliente habitual que pidió un presupuesto para presentar ante la AFA.

Mariano lo envió sin muchas expectativas, pero el pasado viernes llegó la respuesta que estaba esperando: su empresa había sido seleccionada para hacer los mates para todos los jugadores y el cuerpo técnico que viaja al Mundial. En menos de una semana, Mariano y su equipo tuvieron que fabricar 70 mates especiales para la Selección, 64 de los cuales fueron personalizados con los nombres de cada futbolista y miembro del cuerpo técnico.

Cada mate lleva un diseño exclusivo especialmente preparado para la ocasión. La alegría se transformó en un enorme desafío, ya que la delegación estaba a días de viajar a Estados Unidos y los tiempos eran mínimos. Aunque reconoce que le hubiera gustado crear una pieza única para cada jugador, el presupuesto y los tiempos obligaron a optar por un diseño común para toda la delegación. La historia de Mariano está atravesada por el esfuerzo.

Antes de dedicarse de lleno a la fabricación de mates, trabajó en various jobs, hasta que finalmente ingresó a una fábrica del parque industrial de Gualeguaychú. Sin embargo, siempre tuvo un objetivo claro: tener algo propio. Su padre llevaba más de 30 años vinculado al rubro de los mates y juntos decidieron apostar por un proyecto familiar. Hace ocho años nació la marca que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un importante proveedor mayorista.

El 2026 ya venía siendo especial para Mariano. Después de años trabajando con distribuidores y negocios, decidió enfocarse en la venta directa al consumidor. Abrió su propia tienda online y, apenas una semana antes de recibir el pedido de la Selección, obtuvo la aprobación definitiva para registrar su marca. La noticia se viralizó y generó una enorme repercusión en Gualeguaychú.

Para Mariano, el reconocimiento trasciende lo comercial: 'Saber que van a acompañar a la Selección argentina en el Mundial es algo difícil de explicar'. En sus redes sociales compartió el sentimiento con una frase que resume el espíritu de la historia: 'Cada mate que sale de nuestro taller lleva el mismo proceso, la misma dedicación y la misma atención a los detalles. Lo que cambia esta vez es el destino'.

Desde un pequeño taller de Gualeguaychú hasta la concentración de la Selección argentina en Estados Unidos. El recorrido de esos mates es también el reflejo de años de esfuerzo, trabajo familiar y perseverancia. Y para Mariano, probablemente, el partido más importante ya empezó





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