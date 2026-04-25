Empleo de Lujo: Familia Británica Ofrece 69.000 Euros al Año por Cuidar a su Perro

Una familia de Surrey, Inglaterra, busca un cuidador para su perro con un salario anual de 60.000 libras (69.000 euros), vivienda incluida y todos los gastos pagados. La oferta se viralizó y la agencia cerró las postulaciones debido a la gran cantidad de solicitudes.

Una oferta de empleo inusual ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. Una familia residente en Surrey , una zona acomodada al sur de Inglaterra , publicó a través de la agencia Archive Hospitality una propuesta laboral que rápidamente se viralizó.

La oferta, que ha generado un revuelo considerable, busca a una persona responsable y dedicada para el cuidado integral de su perro y el mantenimiento de su propiedad. El salario anual ofrecido asciende a 60.000 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 69.000 euros, una cifra considerable que refleja la importancia que la familia otorga a este rol.

Además del atractivo salario, el puesto incluye vivienda dentro de la propiedad, con todos los gastos cubiertos, lo que lo convierte en una oportunidad excepcionalmente atractiva en el contexto actual de altos costos de vida. La abrumadora respuesta a la oferta obligó a la agencia a cerrar las postulaciones en un tiempo récord, demostrando el gran interés que ha suscitado. El trabajo va mucho más allá de las tareas típicas asociadas al cuidado de mascotas.

La persona seleccionada será responsable de la rutina completa del perro, incluyendo la alimentación, el aseo, el ejercicio regular y la coordinación de citas con veterinarios y adiestradores profesionales. Esto implica un compromiso significativo con el bienestar animal y una comprensión profunda de las necesidades específicas del perro.

Además de las responsabilidades relacionadas con la mascota, el candidato ideal deberá encargarse de diversas tareas dentro de la propiedad. Estas incluyen la recepción de envíos, la supervisión de contratistas que realicen trabajos de mantenimiento, la gestión de la logística doméstica y la colaboración en el mantenimiento general de la casa y sus alrededores.

En esencia, el rol se asemeja al de un asistente personal, con un enfoque principal en el cuidado del perro y el mantenimiento del orden y la funcionalidad de la residencia. La familia busca a alguien que pueda asumir estas responsabilidades de manera proactiva y eficiente, garantizando un ambiente tranquilo y confortable tanto para la mascota como para el hogar. La naturaleza multifacética del puesto requiere una persona organizada, responsable y con capacidad para gestionar múltiples tareas simultáneamente.

La agencia Archive Hospitality, encargada de la selección del candidato, no exige certificaciones específicas, pero sí un perfil muy definido. Se busca a una persona tranquila, confiable, discreta y con una genuina afinidad por los animales. La discreción es un requisito fundamental, y los candidatos preseleccionados deberán firmar acuerdos de confidencialidad para proteger la privacidad de la familia. Se valora especialmente la capacidad de trabajar de manera autónoma en un entorno privado, sin necesidad de supervisión constante.

La experiencia previa en casas particulares se considera una ventaja, aunque no es un requisito indispensable. La ubicación de la propiedad en Surrey, una de las zonas más exclusivas de Europa y refugio de la élite londinense, añade un elemento de prestigio a la oferta. El hecho de que una familia de esta región esté dispuesta a ofrecer un salario de nivel ejecutivo, junto con vivienda y gastos cubiertos, para el cuidado de su perro es una situación poco común.

La combinación de un trabajo concreto, una vida tranquila, la ausencia de gastos de alquiler y facturas, y la oportunidad de vivir en una zona privilegiada ha resultado irresistible para miles de personas de diferentes países, quienes se postularon antes de que Archive Hospitality cerrara las solicitudes. La demanda ha sido tan alta que la agencia se ha visto obligada a revisar cuidadosamente cada solicitud para encontrar al candidato ideal que se ajuste a las necesidades y expectativas de la familia





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