Emparejamiento Copa Argentina: Rosario Central lidera Zona B e Instituto encabeza Zona A

La Copa Argentina define los octavos de final. Rosario Central lidera la Zona B e Instituto lidera la Zona A. Conoce los posibles cruces y el reglamento de la temporada 2026.

Los cruces para la próxima instancia de la Copa Argentina ya muestran una estructura clara definida por el rendimiento en las zonas durante el Clausura. Rosario Central se ha consolidado como el primer equipo de la Zona B, mientras que Instituto asegura el liderato de la Zona A. Esta clasificación dicta los emparejamientos iniciales para los octavos de final, estableciendo un formato donde el líder de una zona se enfrenta al octavo clasificado de la otra.

Reglamento y Estructura de los Cruces

El reglamento vigente para la temporada 2026 establece que el primer lugar de la Zona A enfrentará al octavo lugar de la Zona B, con el partido como local en el estadio del líder de la Zona A. Específicamente, Instituto jugará de local contra el octavo clasificado de la Zona B. Por otro lado, Rosario Central, al ser el mejor de la Zona B, enfrentará al octavo puesto de la Zona A en su propio estadio. Este sistema garantiza que los equipos con mejor rendimiento histórico de la fase regular tengan la ventaja de la localía en los primeros cruces eliminatorios.

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Posibles Oponentes y Tablas de Posiciones

La dinámica de los octavos de final también incluye cruces entre los equipos que ocupan posiciones intermedias. El equipo que quede sexto en la Zona A, identificado como La Lepra, se medirá con el tercer clasificado de la Zona B, quien es Gimnasia de La Plata. En el caso de la Zona B, el cuarto puesto corresponde a River Plate. Este equipo, por ahora, tendría como oponente a Lanús, quien ocupa el quinto lugar en la Zona A. Sin embargo, esta situación podría cambiar dependiendo del resultado de otros encuentros.

Si Lanús gana su partido, River Plate se vería obligado a enfrentarse a Defensa y Justicia, que ocupa el cuarto lugar en la Zona A. En ese escenario alternativo, el oponente de River Plate no sería Lanús, sino que otro equipo tendría que ver la cara con Barracas Central, quien ocupa la quinta posición en la Zona B. Esta complejidad en la tabla significa que los cruces no están completamente cerrados hasta que se resuelvan todos los partidos pendientes de la jornada regular.

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Otros Enfrentamientos Definidos y Pendientes

Además de los cruces basados en el primer y octavo puesto, existen partidos específicos que ya han sido confirmados o están pendientes de definición. El Partido 4 confirma el enfrentamiento entre Argentinos Juniors e Independiente. Por otro lado, el encuentro entre Vélez Sarsfield y Belgrano, que inicialmente se proyectaba como el Partido 7, depende de resultados adicionales. Vélez ocupa actualmente el tercer lugar en la Zona A, pero Lanús podría desplazarlo en la tabla si gana su partido contra Central Córdoba este domingo.

La estructura incluye también partidos C2 y C4, que determinarán los cuartos de final o instancias posteriores. El Partido C2 será el ganador del enfrentamiento entre el primero y octavo de las zonas (Partido 2) contra el ganador del Partido 7, que involucra al cuarto de la Zona B y quinto de la Zona A. Asimismo, el Partido C4 enfrentará al ganador del Partido 4, que incluye al segundo de la Zona B y séptimo de la Zona A, contra el ganador del Partido 5, que cruza al tercer lugar de la Zona A y sexto de la Zona B.

Procedimiento y Definiciones en Tiempos Extra

Todos los encuentros de esta fase se disputarán en partidos únicos. Un caso específico mencionado es el juego que se llevará a cabo en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata. En todas las instancias de la competición, si el partido termina en empate después de los noventa minutos reglamentarios, se procederá a jugar tiempo suplementario. Este tiempo extra consta de dos períodos de quince minutos cada uno.

Si la igualdad persiste después de los doce minutos de prórroga, la definición del ganador se realizará mediante tiros desde el punto penal, conforme al reglamento vigente para la temporada 2026. Este procedimiento asegura que no haya empates en las fases eliminatorias y que un equipo avance a la siguiente ronda. Las posiciones finales del Clausura son el factor determinante para asignar estas localías y emparejamientos iniciales.