Emotivo homenaje: Germán Berterame dedica una victoria a su abuela fallecida con el apoyo de Lionel Messi

El delantero Germán Berterame dedicó un sentido homenaje a su abuela tras su reciente fallecimiento, con un gesto especial en el partido del Inter Miami y un conmovedor abrazo de Lionel Messi.

El delantero argentino Germán Berterame protagonizó uno de los momentos más conmovedores y significativos en la reciente historia del Inter Miami . Durante la semana previa al enfrentamiento contra los Colorado Rapids, el atacante debió atravesar el doloroso fallecimiento de su abuela, una figura que representó para él mucho más que una simple familiar, ya que fue quien lo acompañó y crió durante gran parte de su vida.

A pesar de la profunda tristeza que embargaba su corazón, Berterame decidió mantener la noticia en privado, sin comunicárselo a sus compañeros ni al cuerpo técnico del equipo, con el firme propósito de homenajearla de la manera más especial posible dentro del campo de juego. Durante los entrenamientos, su único deseo era marcar un tanto que pudiera dedicarle al cielo, rindiendo tributo a una mujer que, según relató el futbolista, era una apasionada seguidora del deporte y de sus pasos en el balompié profesional. Cuando llegó el momento del encuentro, el destino le permitió cumplir con su promesa personal. Tras anotar, Berterame realizó un gesto lleno de emotividad al mostrar una camiseta que llevaba oculta debajo de la oficial del Inter Miami, en la cual se leía claramente el mensaje: Que en paz descanses, Noni. Sus compañeros, que hasta ese instante ignoraban la tragedia personal del jugador, quedaron profundamente conmovidos al comprender el significado del festejo. El delantero explicó posteriormente a los medios oficiales del club que su abuela lo seguía incondicionalmente, y que durante toda esa difícil semana pidió fervientemente convertir un gol para dedicarle tanto el tanto como la victoria al equipo, sabiendo cuánto disfrutaba ella de ver sus partidos. El momento cumbre de la jornada ocurrió gracias a la intervención de Lionel Messi, quien fue pieza clave en el triunfo del conjunto de Florida. Tras finalizar el cotejo, el astro argentino se acercó a Berterame para brindarle un abrazo que quedó grabado en la memoria de todos los aficionados. El delantero confesó que, al encontrarse con Messi en el terreno de juego, le agradeció por el gol, sin que el capitán supiera aún la noticia. Aquel abrazo fue descrito por Berterame como un gesto de apoyo inmenso, especialmente porque su abuela siempre supo que él estaba jugando al lado del mejor futbolista del mundo. Este emotivo suceso no solo fortaleció los lazos dentro del vestuario del Inter Miami, sino que también demostró la calidad humana que impera en el equipo, donde el apoyo mutuo y la empatía son fundamentales para superar los obstáculos personales en medio de la competitividad de la Major League Soccer. La victoria, más allá de los puntos obtenidos en la tabla, quedará marcada por este tributo a una abuela que fue, en palabras del propio jugador, su segunda madre





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