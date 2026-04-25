Emocionante Inicio de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol

Boca, Ferro e Independiente de Oliva consiguen victorias en los primeros partidos de la Reclasificación, marcando un inicio lleno de emoción y resultados inesperados. La lucha por avanzar en la Liga Nacional se intensifica.

La fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol ha concluido, dando paso a una emocionante etapa de Reclasificación que no ha decepcionado a los aficionados.

Los primeros enfrentamientos han estado marcados por resultados apretados, victorias como visitante y el inicio de series que prometen ser intensas y competitivas. Boca Juniors logró una victoria agónica sobre San Martín de Corrientes en un partido que se definió en los últimos segundos, mientras que Ferro Carril Oeste se impuso en su estadio de Caballito y Independiente de Oliva sorprendió al vencer a La Unión de Formosa como visitante.

Todas las series se disputan al mejor de cinco partidos, con un formato 2-2-1 que añade emoción y estrategia a cada encuentro. El partido entre Boca y San Martín fue un verdadero espectáculo de baloncesto, lleno de tensión y cambios en el marcador hasta el pitido final. Michael Smith se erigió como la figura clave del encuentro, liderando el ataque de Boca con 17 puntos.

Su compañero Santiago Scala también tuvo una actuación destacada, aportando 14 puntos y anotando el triple decisivo que selló la victoria. Por el lado de San Martín, Víctor Fernández fue el máximo anotador con 18 unidades, pero no fue suficiente para evitar la derrota. El primer cuarto favoreció a San Martín por un estrecho margen de 30-29, y la paridad continuó en el segundo cuarto, llegando al descanso con un empate a 43-43.

En la segunda mitad, Boca tomó el control del partido, fortaleciendo su defensa y anulando los intentos de reacción de San Martín. La victoria de Boca demuestra su capacidad para competir al más alto nivel y su determinación para avanzar en la Reclasificación. El ambiente en la Bombonerita fue electrizante, impulsando a los jugadores de Boca a dar lo mejor de sí mismos en cada jugada.

Ferro Carril Oeste también celebró una importante victoria en casa, derrotando a Peñarol por un marcador de 102-91. Jonatan Torresi fue la gran figura del partido, con una actuación impresionante que incluyó 30 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia. El conjunto de Ferro dominó el encuentro desde el primer cuarto, estableciendo una diferencia que mantuvo a lo largo de todo el partido.

La defensa de Ferro fue clave para contener el ataque de Peñarol, especialmente a Thornton, su principal referente ofensivo. Por otro lado, Independiente de Oliva logró una sorprendente victoria como visitante ante La Unión de Formosa, imponiéndose por 102-91. El equipo cordobés marcó la diferencia en el primer cuarto con un parcial de 31-21 y luego supo mantener el dominio gracias a un goleo repartido entre sus jugadores.

Seis jugadores de Independiente anotaron en doble dígito: Vallejos (18), Tabarez (15), Cáffaro (14), Filippetti (12), Marcucci (11) y Barrionuevo (11). En La Unión, Marina (20) y Beavers y Graterol (18) fueron los destacados. La Reclasificación continuará este sábado con nuevos enfrentamientos que prometen mantener la emoción y la competitividad.

Además, se ha generado expectativa en torno a una posible candidatura de Juan Román Riquelme a la reelección en Boca Juniors, con el lema 'Román 2027' circulando en las redes sociales y en el ambiente futbolístico





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