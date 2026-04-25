Emoción en el Torneo Argentino: La Lucha por los Octavos de Final se Intensifica

A cuatro fechas para los playoffs, varios equipos pelean por un lugar en los octavos de final del torneo argentino, con resultados cruciales y dependencias mutuas en juego. River, Boca y otros ya clasificados, mientras que otros luchan por su pase.

La recta final del torneo de fútbol argentino se presenta apasionante, con múltiples equipos luchando por un lugar en los octavos de final . A falta de cuatro jornadas para el inicio de los playoffs, la competencia está al rojo vivo.

Independiente Rivadavia, River, Boca, Estudiantes, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central y Argentinos Juniors ya aseguraron su pase, pero la batalla por las plazas restantes es intensa. El Halcón de Varela, tras una derrota reciente, ve comprometida su clasificación y depende de resultados ajenos: debe vencer a Gimnasia de Mendoza y esperar que Unión no sume puntos en sus dos partidos restantes contra Vélez y Talleres.

Boca, ya clasificado y con la localía asegurada, busca la cima de la Zona A, enfrentando a Central Córdoba y esperando resultados favorables de Vélez y Estudiantes. El Malevo, tras su primera victoria en el Apertura, busca alejarse de los últimos puestos, aunque sin opciones de playoffs. El Rojo, con su clasificación en stand-by, necesita un triunfo sobre San Lorenzo para no depender de Unión, Defensa e Instituto.

El equipo cordobés, ya sin chances de playoffs, busca salir de la última posición en la tabla anual. El Canalla, ya clasificado, apunta a mantener su segundo puesto en la Zona B, enfrentando a UCV por Libertadores y luego a Tigre. El Granate, a pesar de asegurar su lugar en octavos, busca mejorar su posición para jugar en La Fortaleza. El equipo satiagueño, sin posibilidades de clasificar, intentará sumar puntos frente a Boca.

La Academia, en una situación complicada, necesita ganar y esperar resultados negativos de Gimnasia y Tigre. El Guapo, en una situación similar, también depende de los resultados de Gimnasia y Tigre. El Calamar, con pocas chances, necesita que Unión, Defensa e Instituto no ganen. El Ciclón, con 22 puntos, está cerca de asegurar su lugar en el playoff, dependiendo de su resultado contra Independiente.

El Pincha busca mantener el primer puesto de la Zona A, enfrentando a Platense y esperando resultados de Vélez. La T, ya clasificada, busca asegurar su cuarto puesto enfrentando a Unión. El equipo de Junín, con ínfimas chances, necesita ganar sus dos partidos y esperar resultados negativos de Tigre, Gimnasia y Racing. El equipo de Victoria, en una situación similar, necesita ganar sus dos partidos o estar atento a los resultados de sus rivales.

Finalmente, el equipo de Coudet, ya clasificado, busca el primer puesto de la Zona B





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Argentino Octavos De Final Playoffs River Boca Clasificación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Platense vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVEl Calamar y el Ciclón, ambos expectantes por meterse en puestos de playoffs, se enfrentan este viernes en Vicente López. Acá los detalles.

Read more »

Deportivo Riestra vs. Independiente, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVEl Rojo visita al Malevo con el objetivo de acercarse a la cima de la Zona A. Acá los detalles.

Read more »

Lanús vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVEl Granate, con la mente puesta en la Copa Libertadores, recibe al Ferroviario en la Fortaleza. Acá los detalles.

Read more »

Racing vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura: día, horario y cómo verlo por TVNecesitado de un triunfo para enderezar el barco, la Academia recibe al Guapo en el Cilindro de Avellaneda. Acá los detalles.

Read more »

Qué necesita Barracas Central para clasificarse a los playoffs del Torneo AperturaEl Guapo depende de sí mismo y buscará meterse entre los primeros ocho de la zona B. Este viernes a las 21.30 jugará un partido clave ante Racing en el Cilindro.

Read more »

Los puntajes Olé de la fecha 16 del Torneo AperturaArrancó una nueva jornada del campeonato y te mostramos las formaciones, los goleadores y el rendimiento de todos los jugadores en cada partido.

Read more »