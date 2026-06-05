Emoción en Boca por la partida de Carlos Alberto Solari y su vínculo con Juan Román Riquelme

La noticia se refiere a la tristeza y el recuerdo de Carlos Alberto Solari, uno de los ídolos de Boca Juniors, y su fuerte vínculo con el actual presidente xeneize, Juan Román Riquelme. Además, se incluye una frase significativa de un músico que lo conoció y lo admiró durante años.

Una foto de Solari con la frase 'en este día y cada día', un fragmento de la canción La emotiva despedida de Boca para el Indio Solari.

(Foto: Instagram / @bocajrs). : 'Allí y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar... )'. Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros.

Gracioso y valiente. Hasta siempre, IndioDueño de una trayectoria que marcó a varias generaciones al frente de, también supo construir un fuerte vínculo con el deporte y especialmente con Boca, donde encontró en El Indio Solari con Juan Román Riquelme. (Foto: Instagram / Cristian Riquelme). , expresó en una de sus declaraciones más recordadas sobre el actual presidente xeneize.

La frase surge de un documental sobre el ídolo azul y oro que contó con la aparición del cantante. La frase resume el sentimiento que el músico mantuvo durante años hacia Riquelme, a quien destacó no solo por su calidad técnica, sino también por su inteligencia dentro de la cancha y su capacidad para manejar los tiempos de los partidos





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