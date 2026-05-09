Emmanuel Carrère y la saga familiar de Koljóz: Un viaje entre la memoria y la historia

Análisis de la obra Koljóz de Emmanuel Carrère, donde el autor explora la compleja relación con su madre, Hélène Carrère d’Encausse, y las huellas del siglo XX en su linaje familiar.

En octubre de 2023, París fue el escenario de un evento solemne: el funeral de Estado de Hélène Carrère d’Encausse, una figura monumental de la historiografía y la primera mujer en presidir la Academia Francesa.

En medio de la pompa y la presencia del presidente Macron, su hijo, el reconocido escritor Emmanuel Carrère, experimentaba una dualidad emocional compleja. Si bien el dolor por la pérdida era evidente, también emergía un sentimiento de liberación. Hélène había sido una madre brillante y omnipresente, pero su sombra era abrumadora.

Durante años, el éxito de la historiadora en la alta sociedad francesa se había cimentado sobre una serie de silencios impuestos, secretos familiares que no debían revelarse mientras ella estuviera viva. Con su partida, Carrère encontró finalmente la libertad para romper esos pactos de silencio y volcar la verdad en su obra más ambiciosa hasta la fecha: la novela titulada Koljóz.

Esta obra, recientemente publicada por Anagrama, no es solo una crónica familiar, sino un espejo donde se refleja la turbulencia del siglo XX. La arquitectura de Koljóz es tan íntima como vasta, moviéndose con fluidez entre la neurosis personal y la gran Historia con mayúsculas.

La trama se sumerge en las raíces de Hélène, hija de emigrados georgianos y rusos que sufrieron los embates de la Revolución antes de que ella misma se convirtiera en la autoridad académica sobre la Unión Soviética. El libro explora temas profundos como la aristocracia rusa en el exilio, el amor desdichado y la herencia psicológica que se transmite de padres a hijos. Carrère logra construir una narración colectiva donde la línea entre el protagonista y el narrador se desdibuja.

El término Koljóz, que da nombre al libro, posee una dualidad fascinante: por un lado, era una expresión tierna que su madre usaba en la intimidad familiar; por otro, remite a las granjas colectivas soviéticas, espacios de coacción y privación de libertad donde el campesinado fue sometido a un sistema ineficiente y cruel. Esta tensión entre el afecto y la opresión es la esencia misma de la saga familiar que Carrère disecciona.

Uno de los pilares más impactantes de la obra es la figura del abuelo, Georges Zourabichvili. Carrère lo describe como un hombre atormentado, cuyo orgullo y amargura recuerdan inevitablemente al hombre del subsuelo de Dostoievski. A través de cartas personales, el autor revela una rumiación constante, una paranoia y una sensación de no ser reconocido por el mundo, rasgos que el propio Emmanuel vincula con su propio diagnóstico de trastorno bipolar.

Mientras que otros miembros de la familia lograron integrarse exitosamente en la meritocracia republicana francesa, Georges permaneció como la oveja negra, un hombre inteligente pero incapaz de transmutar su dolor en creación. En contraste, Hélène utilizó esa condición de paria de su padre como motor para escalar socialmente y alcanzar la cima del prestigio intelectual.

Para Carrère, la escritura se convierte así en la herramienta fundamental para comprender el destino, sugiriendo que la finalidad de la existencia no es necesariamente la felicidad, sino la comprensión de los procesos que nos atraviesan. Finalmente, el libro otorga un espacio inesperado y luminoso a la figura del padre. Aunque inicialmente el proyecto parecía centrado exclusivamente en la imponente figura de la madre, el padre terminó conquistando un lugar esencial en el relato.

Este hombre, a menudo ignorado, dedicó gran parte de su vida a realizar investigaciones genealógicas sobre la aristocracia caída de la familia de Hélène. Carrère describe este interés como un esnobismo noble, un amor dirigido hacia un mundo ya derrumbado donde la pobreza se volvía admirable. La obra concluye siendo una reflexión sobre la familia entendida como una red de influencias mutuas de la cual es imposible escapar totalmente.

A través de cuatro generaciones, Koljóz se consolida como una meditación sobre la posverdad, la reescritura de la historia personal y la capacidad del arte para rescatar la memoria del olvido, transformando el rencor y el duelo en una pieza literaria de una honestidad devastadora





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