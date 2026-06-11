Emilio Lara, Antropólogo: Aceite de oliva es la fuente de la eterna juventud

Emilio Lara, Antropólogo, considera que el aceite de oliva es lo más parecido a la fuente de la eterna juventud. Explica que tiene propiedades benéficas para el organismo y es uno de los ingredientes naturales considerados potenciales mejoradores de la salud.

El aceite de oliva es lo más parecido a la fuente de la eterna juventud, según Emilio Lara, Antropólogo. Considerado el oro verde de la gastronomía y la salud, tiene propiedades benéficas para el organismo.

El doctor en Antropología y licenciado en Humanidades estudió la presencia de este ingrediente a lo largo de la historia en las civilizaciones mediterráneas. El aceite de oliva virgen extra es un emblema de muchos países europeos, como España, Italia y Grecia. Desde los romanos que lo volvieron una parte esencial de su dieta hasta la actualidad, es uno de los ingredientes naturales considerados potenciales mejoradores de la salud.

Lara resume los usos que tuvo el aceite de oliva desde que los pueblos mediterráneos empezaron a consumirlo hasta nuestros días. Es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud y fue el petróleo de la Antigüedad. Este ingrediente natural puede desempeñar un papel determinante en la reducción del colesterol LDL y en la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2.

Además, es un regenerador celular y un antioxidante espectacular. Al momento de comprar un aceite de oliva, hay que considerar que sea realmente virgen extra. Esto significa que el aceite de oliva debe ser virgen extra; de otro modo, tendrá en sus componentes mezcla o más refinación. Hay distintos tipos de aceitunas, como más picantes, verdes, negras, lo que proporciona un gusto diferente e incluso más intenso, por lo que depende de las preferencias del consumidor.

Uno de los grandes debates en torno a este producto es su precio, que año a año se encarece en todo el mundo. Hay que pensar que estás comprando un producto premium y una botella puede durar mucho si no se despilfarra su consumo





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aceite De Oliva Oro Verde Gastronomía Salud Antropología Humanidades Mediterráneo España Italia Grecia Romanos Dieta Antigüedad Fuerza Antioxidante Colesterol LDL Diabetes Tipo 2 Regenerador Celular Antioxidante Tipo De Aceituna Precio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los cocineros lo dejan en claro: “El mejor arroz no se hace con caldo; lleva una capa fina de aceite caliente”Los expertos revelaron el secreto que transforma la textura y el sabor del arroz en minutos, sin necesidad de ingredientes raros.

Read more »

El truco casero con aceite de oliva, canela y limón que es tendencia en los hogaresLa combinación de estos tres ingredientes naturales permite aromatizar ambientes de forma sencilla; se consolida como una alternativa práctica frente a los productos industriales del mercado

Read more »

ANMAT prohíbe la comercialización de dentífricos, aceite de oliva y productos para piletas por irregularidades en la fabricación y registro sanitarioANMAT, la autoridad sanitaria, prohibió la comercialización de dentífricos, aceite de oliva y productos para el mantenimiento de piletas por detectar irregularidades en la fabricación y registro sanitario. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante tres disposiciones que ordenan retirar los productos de todo el país.

Read more »

Exigen el retiro del aceite de oliva más conocido de los supermercados por ser ilegal y peligrosoaceite de oliva

Read more »