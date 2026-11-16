Emiliano Stang: El camino del karting al TC2000 y la lucha por el título

Conoce la trayectoria de Emiliano Stang, subcampeón del TC2000 con Toyota. Desde sus inicios en el karting hasta la definición del campeonato 2025.

Emiliano Stang, el joven piloto de 21 años originario de Crespo, Entre Ríos, ha consolidado su posición como el principal rival de Matías Rossi en la última fecha del Campeonato de Pilotos de la categoría TC2000. Antes de definir el título en la fecha 11 celebrada en el Autódromo de Olavarría, Stang reveló detalles exclusivos sobre su preparación y su historial deportivo junto a las figuras más destacadas del automovilismo nacional.

Orígenes en el karting y experiencia europea

La carrera competitiva de Stang comenzó a los tres años, una etapa temprana que implicó una alta exigencia por parte de su entorno familiar. Su base técnica se forjó en el karting, donde compitió contra compañeros que hoy son ídolos como Thiago Almada y Franco Colapinto. Stang explica que en esa época compartió equipo con Otto, mientras que Franco competía en otra escudería, lo que marcó un punto de inflexión en su desarrollo.

Also read Emiliano Martínez se mostró orgulloso por liderar a Argentina en la Bombonera

Una estadística fundamental en su perfil es su paso por Europa, donde enfrentó una competencia despiadada. En este continente, Stang tuvo la oportunidad de correr en tandas de hasta 150 kartings, lo que obligó a los pilotos a mantener una concentración extrema durante carreras que podían extenderse por cinco o siete días consecutivos. Esta presión constante le permitió adquirir una sensibilidad técnica superior al ritmo habitual de las categorías locales.

Transición al automovilismo profesional y Toyota

Stang reconoció que tomar el camino de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) ocurrió casi por casualidad. En 2020, durante los duros años de la pandemia, encontró en Werner Competición un refugio donde comenzó a trabajar con un presupuesto inicial negativo. Gracias a sus habilidades y a la gestión de patrocinios, logró ascender al sistema que lo llevó al TC2000 en 2025.

Advertisement

Su debut en la máxima categoría del turismos de serie fue inmediato y exitoso. En mayo de 2025, en el Autódromo de Oberá, Stang demostró su velocidad con una victoria que sentó las bases de una alianza ganadora con Toyota. Su desempeño en la primera fecha, seguida de triunfos adicionales, estableció un momentum anímico que lo posicionó como el máximo ganador de la temporada.

Definición del título y legado familiar

La temporada 2025 marcó el año cero para los Vehículos Utilitarios Deportivos (SUV) en la categoría. Emiliano Stang acumuló cuatro de los seis triunfos de Toyota, lo que generó comparaciones en las redes sociales con el célebre Franco Colapinto. Sin embargo, su rivalidad más clara se mantiene con Matías Rossi, quien logró dos victorias clave en General Roca y en los 200 Kilómetros de Buenos Aires.

Estos resultados permitieron a Rossi arrebatarle el liderazgo a Stang y asegurar el título de tetracampeón. Emiliano Stang llegó a la fecha final en Olavarría con la subcampeona, demostrando una trayectoria consistente y un futuro prometedor. Su historia, que conecta el karting con las principales categorías argentinas bajo el paraguas del ACA, se consolida como un referente de superación y adaptación tecnológica en el deporte motor nacional.