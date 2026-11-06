Emiliano Martínez: Su máscara y recuperación tras la fractura de mandíbula

El arquero de Chelsea y la Selección Argentina se recupera de su fractura de mandíbula con una máscara especial. Conoce los detalles de su tratamiento.

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, continúa su proceso de recuperación tras sufrir una grave fractura de mandíbula el 17 de octubre durante un encuentro de la Premier League. El portero de Chelsea lucía una máscara protectora especial diseñada a medida para amortiguar impactos mientras entrenaba, demostrando su firme intención de regresar a las canchas.

La lesión y la intervención quirúrgica

El incidente ocurrió el 17 de octubre ante Everton por un choque aéreo con el defensor Jarrad Branthwaite. La colisión derivó en una compleja cirugía donde se colocaron placas con tornillos y se sujetaron tres dientes. El jugador relató que los médicos apretaron todo porque no sabían cómo estaba la cabeza suelta y no podían determinar si el problema era la nuca o la cabeza, ya que sangraba mucho la boca.

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Martínez explicó que vio el contacto pero no la foto del golpe porque se desmayó. Confesó que el impacto lo dejó viendo pajaritos por varios días y le provocó un nocaut memorable. La intervención médica fue necesaria para estabilizar su rostro tras la fractura, un procedimiento que lo alejó momentáneamente del fútbol profesional.

Evolución favorable del jugador

Xabi Alonso, técnico del Bayer Leverkusen, habló sobre la recuperación del Dibu Martínez y afirmó que está evolucionando favorablemente. El portero recuperó sus rutinas a los cuatro días de la cirugía, superando las expectativas de los especialistas que calculaban hasta 60 días de inactividad total. Esta rápida reintegración a los entrenamientos ha generado optimismoen el entorno del club inglés.

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El material de la máscara es liviano pero muy rígido, creado para proteger la zona afectada. Aunque la recuperación parece avanzar bien, el jugador mantiene ciertas restricciones físicas importantes. El técnico de Chelsea deslizó que existe una chance de que Emiliano Martínez regrese al arco este domingo, afirmando que hay posibilidad de su participación ante Sunderland.

Restricciones dietéticas y físicas

El portero de la Selección habló sobre su nueva realidad alimenticia y confesó que mantiene una estricta dieta líquida porque no puede masticar sólidos. Comparó su situación explicando que come todo papilla, como un bebé, debido a la cirugía facial. Esta limitación ha causado una pérdida temporal de fuerza física que el jugador está intentando contrarrestar con su entrenamiento.

Su inquebrantable deseo de retornar al campo de juego ha sido más fuerte que cualquier indicación de reposo estricto. El arquero integra la nómina de la Selección Argentina y se sumó al plantel que dirige Luis de la Fuente. Su estado de forma es monitoreado de cerca para decidir su participación en los próximos compromisos oficiales.

Objetivos con la Selección Argentina

Sobre su recuperación, el propio arquero confesó que no quiere perderse la doble fecha con la Scaloneta. Algo que reconoció hace algunas semanas en diálogo con Los Edul, cuando dijo que su idea es ir a jugar y atajar. El plan depende del contacto y de cómo vaya la semana, pero su prioridad es volver a la portería de su equipo nacional.

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Martínez habló con Martín Tocalli y con el técnico Luis de la Fuente sobre su disponibilidad. Aunque depende de la evolución médica, su voluntad de competir es clara. El portero ha logrado adaptar su estilo de vida temporalmente para priorizar su salud y su retorno al máximo nivel del fútbol internacional.