Emiliano Martínez se entrena con Argentina y Scaloni definirá su participación ante Uruguay

El arquero de la Selección Argentina ya entrena con protección por su fractura de mandíbula. Scaloni evaluará si ataja ante Uruguay.

Emiliano Martínez regresó a los entrenamientos de la Selección Argentina con una protección especial tras sufrir una fractura de mandíbula, lo que sitúa al seleccionado en la expectativa de determinar si el portero podrá enfrentar a Uruguay. El técnico, Licandro Scaloni, tiene la última palabra sobre la participación del jugador, quien ya completó las fases de recuperación médica y demuestra cero dolor en los entrenamientos. La decisión final dependerá de una evaluación conjunta que considera tanto el estado físico como las instrucciones tácticas para el próximo partido amistoso.

Estado Médico y Protección Específica

El médico de la Selección Argentina, Daniel Martínez, confirmó durante su aparición en TyC Sports que Emiliano Martínez cumplió todas las etapas establecidas después de la intervención quirúrgica en el Chelsea. Los controles realizados dieron resultados positivos, validando que el portero está en condiciones de volver a la actividad competitiva. La recuperación fue coordinada entre los médicos de la Selección y los del club inglés, con un seguimiento constante por parte del entrenador de arqueros.

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El portero sufrió la fractura de mandíbula en el Chelsea antes de lo previsto inicialmente, pero logró volver a entrenarse en el club la semana anterior a su convocatoria nacional. Durante ese periodo en Inglaterra, el club decidió que todavía no estaba listo para jugar en competición oficial, aunque sí participó en actividades con el resto del equipo. La protección actual le permite realizar entrenamientos intensivos sin experimentar dolor, una señal clara de su buena recuperación.

Factores Técnicos y Decisión Final

La decisión de incluir a Emiliano Martínez en la alineación ante Uruguay no depende exclusivamente del área médica, ya que el cuerpo técnico también evaluará su rendimiento durante los entrenamientos y los partidos previos. Scaloni ha afirmado que ya está acostumbrado a la protección facial y que esto no representa un obstáculo para su juego. El portero ha realizado trabajos de fútbol con el grupo, demostrando adaptación técnica y confianza plena en su condición física actual.

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El proceso de decisión incluye una revisión de cómo el jugador se siente con la protección y su capacidad para responder a las exigencias tácticas del seleccionado. Aunque el estado médico es favorable, el cuerpo técnico mantiene el derecho de evaluar si la protección puede interferir con su visión o reflejos durante el encuentro. La prioridad es garantizar que Emiliano Martínez brinde su mejor rendimiento sin poner en riesgo su recuperación.

Impacto en el Plantel y Próximos Pasos

La posible reaparición de Emiliano Martínez ante Uruguay representa un golpe anímico y táctico positivo para la Selección Argentina, considerando su rol central en el arco. Su presencia en los entrenamientos con el grupo ya ha sido una fuente de motivación para el resto del equipo. El plantel sigue de cerca el desarrollo de su recuperación, ansioso por ver al portero de vuelta en las canchas bajo las condiciones adecuadas.

Los próximos días serán cruciales para definir la alineación oficial, ya que Scaloni necesita ver respuestas concretas en la práctica. La coordinación entre los médicos del Chelsea y la Selección asegura que no se apresuren procesos que puedan comprometer la salud del portero a largo plazo. Si todo sigue la línea positiva, Emiliano Martínez estará listo para enfrentar a Uruguay, consolidando su regreso al más alto nivel del fútbol internacional.