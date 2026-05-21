Emiliano Martínez se consagra campeón de la Europa League con el Aston Villa

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa a pesar de una lesión en el dedo.

El arquero de la Selección Argentina , Emiliano Martínez , se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa y festejó con el dedo roto.

A pesar de la lesión, Martínez completó el partido, sostuvo la valla invicta y agigantó su leyenda en las citas decisivas. En una entrevista, Martínez reveló que jugó la final con una fractura y confesó el calvario físico que debió soportar durante los 90 minutos para poder levantar su primer trofeo con el conjunto de Birmingham. El golazo de Buendía fue el punto de inflexión para el Aston Villa, que se consagró campeón de la Europa League.

Al ser consultado sobre la gravedad de la lesión, Martínez minimizó el dolor, fiel a su estilo competitivo. A pesar de la fractura sufrida en los movimientos precompetitivos, Martínez ya cambió el chip y avisó que va por el próximo objetivo grande. La consagración de Martínez es un logro histórico para el arquero, quien disputó siete encuentros por un título y se coronó en absolutamente todos.

En medio de la emoción, Martínez aprovechó para rendirle tributo a sus hinchas y a su director técnico, Unai Emery. La pareja de Martínez también fue mencionada en la entrevista, aunque su nombre no fue revelado





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