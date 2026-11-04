Emiliano Luján: La batalla legal de 17 años para ser profesor de educación física

La historia de Emiliano, quien demandó a la Universidad Nacional de La Matanza por negarle adaptar su carrera. Conoce los detalles de su victoria judicial y su rol actual.

Emiliano, docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, transformó una barrera institucional en un precedente legal histórico que garantiza el derecho a la educación superior para personas con discapacidad. Tras una resistencia inicial de las autoridades académicas, logró graduarse mediante ajustes razonables en materias prácticas, culminando un proceso judicial que duró diecisiete años.

Resolución Judicial y Compensación Económica

La historia de resistencia académica comenzó cuando la Universidad Nacional de La Matanza se negó a adaptar las materias prácticas de la Licenciatura en Educación Física que Emiliano debía cursar. Esta negativa desencadenó una lucha legal prolongada que involucró dos procesos judiciales distintos. El primer litigio alcanzó la Corte Suprema, la cual admitió su derecho a continuar su formación docente siempre que se implementaran los ajustes razonables necesarios.

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El segundo proceso judicial tuvo como objetivo reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la negativa institucional. La universidad fue condenada a reparar estos perjuicios mediante el pago de una compensación económica. Esta victoria jurídica no solo validó su titulación, sino que estableció un criterio fundamental sobre la obligatoriedad de las adaptaciones curriculares en la educación superior.

Retroceso en Prejuicios Educativos

En sus primeros años como docente, Emiliano enfrentó escepticismo directo por parte de sus estudiantes. En una anécdota reveladora, un alumno se levantó y salió del aula en la primera clase, confesando que no podía creer que alguien en silla de ruedas pudiera ejercer como profesor de educación física. En su última clase, ese mismo estudiante le reconoció haber sido víctima de sus propios prejuicios. Emiliano afirma haber tenido el privilegio de cambiar la percepción social sobre la docencia en esta disciplina.

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Actualmente, Emiliano imparte clases de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Hurlingham, especializándose en educación física y perspectivas en discapacidad. Paralelamente, está cursando un doctorado donde investiga las trayectorias profesionales de docentes con discapacidad en todo el país. Su experiencia personal informa su investigación académica actual.

Contexto Familiar y Trayectoria Personal

Emiliano nació con una discapacidad motriz que lo obliga a moverse con bastones canadienses o silla de ruedas. Su infancia estuvo marcada por una intensa preparación física, incluyendo natación, gimnasio y terapias con kinesiólogos. A los veintidós años, se inscribió en la Universidad Nacional de La Matanza. Antes de la universidad, trabajó en la escuela número dos Rumania en Villa Real, Ciudad de Buenos Aires, y en la colonia de vacaciones de Morón.

Es el cuarto de cinco hermanos y el primer graduado universitario de su familia. Su padre trabajaba como periodista en Clarín, mientras que su madre se dedicó al cuidado exclusivo de Emiliano. Inicialmente, su familia dudaba de sus posibilidades laborales debido a la ausencia de referentes con discapacidad en la profesión. Emiliano sostiene que la imagen social del profesor de educación física excluía cuerpos como el suyo.

Impacto Real y Próximos Pasos

La exclusión escolar durante su infancia motivó su vocación. Emiliano recibió clases de educación física de manera privada con profesionales contratados por su padre, ya que la escuela lo eximía de estas clases. Una madre de un compañero con discapacidad le ofreció enseñar a su hijo, lo que consolidó su decisión de dedicarse a la docencia. A pesar de los cuestionamientos sobre su capacidad para gestionar lesiones estudiantiles o demostraciones prácticas, mantuvo su convicción profesional.

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Hoy, Emiliano trabaja como consultor pedagógico en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Sus funciones incluyen capacitaciones, modificaciones del diseño curricular escolar y articulación con educación especial. Da charlas en congresos nacionales y colabora para que las oportunidades académicas se materialicen en realidad, buscando construir un futuro distinto a la exclusión que vivió.