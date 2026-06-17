Emi Galván: El artista que revoluciona el progressive house

El productor y DJ argentino Emi Galván se destaca dentro del progressive house y tiene la confianza de Hernán Cattaneo. Remixó temas de Massive Attack y Underworld con mucho éxito.

El artista Emi Galván se destaca dentro del progressive house y tiene la confianza de Hernán Cattaneo . Remixó temas de Massive Attack y Underworld con mucho éxito.

Antes de su show en Buenos Aires y una gira por Europa, habló con La Viola. El productor y DJ argentino evolucionó desde sus primeros años como guitarrista y cantante en bandas de rock hasta convertirse en una de las voces más destacadas del género. Emi Galván sigue marcando las pistas de baile con sus beats cargados de energía.

Estar unos minutos solo y recordar que tengo la suerte de vivir de lo que más amo, amplió sobre su experiencia sobre el escenario. Entonces paso mucho tiempo buscando música nueva, probando mis propias producciones y pensando en cómo llevar al público por un viaje emocional. El artista contó que dicho escenario es especial y tiene muchas ganas de volver para compartir toda su energía con el público. También, se prepara para un lanzamiento muy especial a fines de junio.

Y es muy especial para mí porque representa una etapa de madurez artística. Son tres tracks donde busqué un equilibrio entre la energía del club y la emoción de las melodías. Hay mucho de mi identidad como músico, desde mis influencias del rock hasta mi visión actual dentro del progressive house. En su trayectoria cuenta con otros lanzamientos con importantes sellos y una participación clave en Anjunadeep de Londres con Lunar Circuit.

Poder lanzar música allí es un reconocimiento al camino recorrido y, al mismo tiempo, una gran motivación para seguir creciendo y explorando nuevos sonidos. Captó la atención mundial, seguido por el rework en 2024 de Underworld Dark & Long, que se convirtió en un favorito global en clubes, con el apoyo de Hernán Cattaneo, Joris Voorn, Guy J, Nick Warren, Sébastien Léger, Guy Mantzur y muchos más.

Alcanzaron el primer puesto en los charts, consolidándolo como uno de los productores líderes en ventas. Solo el año pasado, Emi Galván alcanzó oyentes en 165 países, superando 1.4 millones de reproducciones. Siempre fui un gran admirador del grupo, de la voz de Horace Andy y de esa forma tan oscura y cinematográfica que tienen de crear atmósferas.

La idea no era simplemente hacer una versión para la pista, sino respetar la esencia de la canción y llevarla a mi universo sonoro. La gran respuesta del público fue muy emocionante porque es una obra de artistas que siempre admiré y también tuve la posibilidad de ver en vivo. Es otra de esas bandas que marcaron mi manera de entender la música electrónica. Poder reinterpretar una pieza tan icónica fue un desafío y una responsabilidad.

Creo que la buena recepción vino justamente de intentar mantener el alma del original, aportando al mismo tiempo mi propia mirada. Hernán es una persona a la que admiro muchísimo. Es alguien que hizo crecer la escena argentina y el progressive en el mundo. Siempre apoyó mi música.

Tener su confianza, que toque mis tracks y compartir tantos momentos musicales es algo que valoro mucho. Con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad. Europa tiene una historia enorme dentro de la música electrónica y siempre es muy especial volver a tocar allí. En esta gira voy a tener la oportunidad de presentarme en Balance Festival en Croacia y Sundance Festival en Albania, compartiendo cartel con grandes referentes y leyendas del progressive que fueron una inspiración durante muchos años.

Es una sensación increíble ver cómo todo el camino recorrido me lleva hoy a estar en esos escenarios. Voy con mucha música nueva, nuevos lanzamientos y con las ganas de seguir conectando con públicos de distintas partes del mundo llevando mi identidad musical. La música está conmigo desde muy chico. Mis primeros pasos fueron con la guitarra y cantando en bandas de rock, donde descubrí la composición y la posibilidad de expresar emociones a través de las canciones.

Con el tiempo encontré en la música electrónica otra manera de contar historias, pero la esencia sigue siendo la misma. Creí escuchando mucho rock internacional. Artistas como Nirvana, Korn o 311 me marcaron muchísimo por su búsqueda sonora y por la importancia que le daban a tener un estilo único y de vanguardia. Hoy esas influencias siguen presentes, aunque las traduzco al lenguaje de la música electrónica.

Tus comienzos fueron tocando la guitarra y cantando en bandas. ¿Cómo apareció la idea de cambiar de estilo? Fue un proceso natural. Nunca sentí que abandonaba algo para empezar otra cosa.

Descubrí que la música electrónica me daba una libertad enorme para crear universos sonoros y generar experiencias largas y envolventes, algo que conectaba mucho con mi forma de entender la música





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