Emergencia Sanitaria en Crucero MV Hondius: Aumentan los Casos de Hantavirus Frente a Cabo Verde

Un crucero con 149 pasajeros enfrenta una crisis sanitaria debido a un brote de hantavirus, con casos confirmados y sospechosos, incluyendo fallecidos. Las autoridades sanitarias evalúan la situación y las posibles opciones de evacuación médica.

El crucero MV Hondius se encuentra en una situación de emergencia sanitaria frente a las costas de Cabo Verde , con un número creciente de casos de hantavirus confirmados o sospechosos, llegando a siete según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Oceanwide Expeditions, la naviera, ha confirmado la detección del virus en una pasajera neerlandesa fallecida, esposa del primer pasajero que murió previamente. A bordo del crucero viajan 149 personas de 23 nacionalidades, operando bajo el protocolo de emergencia más alto, nivel 3 del plan SHIELD, que implica aislamiento, controles sanitarios rigurosos, monitoreo constante y la prohibición de desembarcar sin autorización de las autoridades locales.

La OMS ha confirmado la presencia de una variante de hantavirus en la mujer fallecida, quien comenzó a presentar síntomas después de acompañar el traslado del cuerpo de su esposo desde el barco a la isla de Santa Elena. La situación se complica con la confirmación de dos casos positivos de hantavirus vinculados al viaje: la mujer fallecida y un pasajero británico que permanece en estado crítico en terapia intensiva en Johannesburgo.

El reporte sanitario internacional indica un total de siete casos, incluyendo tres fallecidos, un paciente en estado crítico y tres con síntomas leves, aunque solo dos han sido confirmados. A pesar de la gravedad de la situación, la empresa naviera informa que el ambiente a bordo es estable y los pasajeros se mantienen serenos bajo constante supervisión médica.

Oceanwide Expeditions está trabajando para brindar claridad y tranquilidad a los pasajeros, agilizando los desembarques y exámenes médicos, y asistiendo a todos a bordo con medidas preventivas. El barco permanece frente a Cabo Verde por tercer día consecutivo, a la espera de la autorización de las autoridades locales para el desembarco de pasajeros con fines médicos o la evacuación de casos urgentes.

Las autoridades neerlandesas están preparando una posible evacuación médica de dos personas con síntomas y un contacto cercano del primer fallecido, utilizando aviones especializados con personal médico. Sin embargo, la operación de evacuación aún no está confirmada y depende de la coordinación con las autoridades de Cabo Verde. La compañía ha aclarado que los pasajeros no desembarcarán en Cabo Verde, excepto aquellos que sean evacuados por razones médicas.

Se están considerando alternativas como Las Palmas o Tenerife en las Islas Canarias, España, para realizar controles sanitarios adicionales bajo la supervisión de la OMS y las autoridades sanitarias neerlandesas. No obstante, el Gobierno de España ha tomado distancia de una posible recepción del barco, indicando que no tomará ninguna decisión hasta contar con datos epidemiológicos completos.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias ha expresado su preferencia por que el barco no llegue a las islas, a menos que se garantice un operativo sanitario completo. La cronología de los eventos revela que el primer pasajero falleció el 11 de abril sin causa aparente, y su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien posteriormente enfermó y falleció el 27 de abril.

El 4 de mayo se confirmó la presencia del hantavirus en la esposa





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