Emergencia en la República Democrática del Congo por un brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la epidemia de ébola en África es extremadamente grave y ha llamado a los países vecinos a actuar "de inmediato".

La OMS advirtió que la epidemia de ébola en África es extremadamente grave y crece la alarma en Europa. La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola , alertó este lunes la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

El organismo pidió a los países vecinos actuar "de inmediato".

"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el director general de la OMS, durante una reunión ministerial en línea organizada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Italia anunció la hospitalización de dos viajeros con síntomas recién llegados de Uganda.

Ghebreyesus dijo que "los países limítrofes con la República Democrática del Congo están en riesgo especialmente alto y deberían actuar de inmediato". Crece la preocupación por la epidemia de ébola, además de la República Democrática del Congo y de Uganda, indicaron los CDC —la agencia sanitaria de la Unión Africana— el sábado.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país. Las provincias orientales de la República Democrática del Congo, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, "son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses y también hay una parte de la población local".

Para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, desde que se declaró la epidemia se confirmó el fallecimiento de una persona por esta fiebre hemorrágica en la vecina Uganda. El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Este virus mató a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre el 25% y el 90%, según la OMS, pero es relativamente menos contagioso que el covid o el sarampión. Emergencia en la República Democrática del Congo por un brote de ébola.

En tanto, el Ministerio de Sanidad de Italia confirmó este lunes la activación de la vigilancia sanitaria sobre varias personas llegadas desde Uganda en las últimas horas y la hospitalización de dos de esos viajeros con fiebre en Milán, norte del país. Los miembros de sus familias permanecen bajo vigilancia sanitaria preventiva





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