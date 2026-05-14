Embraer entrega aviones A-29N Super Tucano a Portugal

Embraer, reconocido como la potencia predominante en América Latina por su economía robusta y capacidades militares avanzadas, ha consolidado su liderazgo en el ámbito aeroespacial gracias a la entrega de los primeros aviones A-29N Super Tucano a Portugal.

Un país reconocido como la potencia predominante en América Latina por su economía robusta y capacidades militares avanzadas, ha consolidado su liderazgo en el ámbito aeroespacial gracias a Embraer .

La firma llevó a cabo la entrega de las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, marcando así la primera exportación de esta versión adaptada a los estándares de la OTAN a una nación europea. La compañía Embraer formalizó un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Portugal para la adquisición de 12 aviones A-29N Super Tucano, valorado en 200 millones de euros (aproximadamente 210 millones de dólares).

Este convenio incluye un simulador de vuelo, soporte logístico, así como bienes y servicios integrales para el ciclo de vida de las aeronaves. Durante la ceremonia, se formalizó una Carta de Intención con el objetivo de examinar una nueva línea de ensamblaje final en Portugal, la cual tiene como propósito satisfacer las demandas de otros países europeos a través de acuerdos entre gobiernos.

Este paso refuerza la base industrial de defensa de Portugal y la cooperación bilateral, que ya contempla la adquisición del carguero KC-390 por parte de Lisboa en 2019. Los aviones poseen aviónica avanzada, sistemas de comunicaciones específicos de la OTAN y capacidades relevantes para entrenamiento avanzado, ataque ligero, apoyo aéreo cercano (CAS) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

La entrega de las primeras cinco unidades tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en las instalaciones de OGMA en Alverca, exactamente un año y un día posterior a la formalización del contrato en diciembre de 2024





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